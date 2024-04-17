Мир 17 апреля 2024, 17:09 Совет Украина — НАТО проведут по просьбе Зеленского Столтенберг заявил, что проведет Совет Украина — НАТО 19 апреля РИА «Новости»

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Совет НАТО — Украина могут провести 19 апреля по запросу украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

«Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина — НАТО. Оно пройдет в пятницу с участием президента Зеленского», — сказал он.

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Участники встречи обсудят помощь украинской стороне, в том числе поставки систем противовоздушной обороны и снарядов. Как подчеркнул Столтенберг, у стран Североатлантического альянса есть достаточное количество средств ПВО.

«Украине нужно еще больше оружия», — заявил генсек.

Ранее Венгрия не поддержала решение НАТО об увеличении своей координационной роли в поставках снарядов и военной техники Украине. Премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в политическом шпионаже и призвал его уйти в отставку, потому что оно провалило все ключевые проекты.