Эксклюзив 21 января 2023, 21:13 Молдаване не поверят в сказку о безопасности в НАТО Политолог Дудчак: население не поддержит идею Санду о вступлении Молдавии в НАТО РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нужно отказаться от нейтрального статуса ради вступления в НАТО. По ее словам, республике необходима серьезная защита от внешних угроз. Молдавский лидер отметила, что окончательное решение должны принять жители страны, чтобы соблюсти демократические нормы. Политолог и экономист Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с «360» усомнился, что идея найдет поддержку у населения. В Молдавии живут неглупые люди, которые видят перед собой пример Украины. Единственный путь, которым Санду может пойти для получения одобрения населения, — это фальсификация.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Продукт Запада

Если Санду сама не нарисует результаты референдума, то народ Молдавии не будет голосовать за эту чушь. Кому это надо, кроме Санду, непонятно. Эта позиция может измениться под воздействием информационных кампаний. Но пока нет никаких поводов для того, чтобы жителей Молдавии затянуть в НАТО. Там тоже люди неглупые живут, им эти сказки понятны. Они видят все на примере Украины. Поэтому поводов для того, чтобы молдаване голосовали за НАТО, нет.

Санду сама продукт информационных технологий, и Запад помог ей занять эту должность. Есть такие ситуации, когда в стране идет борьба между интересом народа и Запада. Санду как раз продукт с той стороны. Это просто очередная «соросятина» на постсоветских просторах. Таких людей немало.

Запад привел ее, чтобы она увела Молдавию подальше от России. Мы помним, как проходили выборы, когда за границей все голоса были исключительно за Санду, а жителям Приднестровья, которые имеют молдавские паспорта, проголосовать не дали. Поэтому говорить, что она честно пришла к победе, было бы не совсем справедливо.

Приднестровье между двух огней

Будем надеяться, что Молдавия в НАТО не пойдет, потому что тогда появится еще одна дополнительная проблема, еще одна головная боль. России нужно еще раз себе напомнить, что не стоит идти навстречу таким дешевым политикам, которые ведут свой народ в пропасть. Вот Санду — одна из таких. А Россия идет постоянно идет ей навстречу: то скидку на газ предоставит, то отсрочки по платежам.

Молдавское прозападное руководство считает Приднестровье своей территорией. Но это не так. Есть [не признанное Россией] такое государство, как Приднестровская Молдавская Республика. Для Молдавии это может быть проблемой, потому что в пятом пункте договора НАТО говорится: желательно, чтобы государство урегулировало свои территориальные проблемы.

Но на самом деле проблема в таких политиках, как Санду. Если бы они не тянули страну на Запад, то не было проблем с Приднестровьем. Мы видим, к чему приводят попытки силой подавить интересы огромной части населения. Это показал пример Украины.

Вступление Молдавии в Альянс стало бы проблемой для Приднестровья, потому что республика окажется меж двух огней: с одной стороны — натовская Молдавия, а с другой — нацистская Украина. Это катастрофа.