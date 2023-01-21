Мир 21 января 2023, 15:43 Молдавия откажется от нейтралитета ради НАТО Президент Молдавии Санду допустила отказ от нейтралитета из-за вступления в НАТО РИА «Новости»

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Президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна откажется от нейтралитета ради вступления в блок НАТО. Об этом сообщило издание Politico.

По ее словам, сейчас идут серьезные обсуждения о способности республики защитить себя.

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«Можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса?» — задалась вопросом Санду.

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Если жители Молдавии захотят отказаться от нейтрального статуса, то это должно произойти демократическим путем, подчеркнула глава государства.

Основным препятствием для вступлении страны в НАТО, указали авторы материала, оказалось нахождение российских войск в Приднестровье.

Глава молдавского МИД Николай Попеску заявлял, что власти республики собираются вывести из региона военных из России дипломатическим путем. По его словам, из-за напряженных отношений с РФ сделать это будет непросто.

Министр уверен, что нахождение в Приднестровье российских сил является нелегальным. Миротворцы якобы создают нестабильную обстановку как в республике, так и в регионе.