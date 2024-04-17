Эксклюзив 17 апреля 2024, 19:04 «Мобилизовать вообще всех». Запад решил превратить Украину в частную военную компанию Блогер «Голос Мордора»: украинцы начали бежать из страны из-за мобилизации Unsplash

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Руководство Украины приняло новый закон о мобилизации, который активизировал и без того повальное бегство мужского населения из страны. О том, как сильно новые правила для военкоматов повлияют на государство, и что ждет ее в будущем, порассуждал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Бег с Украины продолжается

Свежепринятый и уже подписанный Зеленским закон о мобилизации сложно называть законом. Потому в отношении заключенных концлагерей не бывает никаких законов, а сами они лишены всяческих прав. И подписанная Зеленским бумажка превращает украинских мужиков именно в этих самых заключенных. Вопрос только в том, когда до них смогут добраться военкомы.

Из Украины убежало уже огромное количество мужчин призывного возраста. И несмотря на то, что сейчас бежать стало намного сложнее, бег продолжается. И новый закон этот бег лишь стимулирует. Многие мужчины сидели по домам, вообще не выходя на улицы, или даже прятались где-то в схронах, но теперь выковыривать из щелей будут всех, без всякого снисхождения и жалости. Этих понятий в концлагере не бывает. И вдоль западных границ Украины уже выросло число брошенных на обочинах дорог автомобилей.

Мужчины понимают, что им не спастись и пробуют вырваться из этого огромного концлагеря.

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Призовут и женщин?

Но похоже, что людоедам и этого мало. Западные издания, формирующие информационную политику, уже пишут, что нынешней мобилизации недостаточно, и неплохо было бы привлечь и женщин. Да и вообще, чтобы Украине победить, необходимо мобилизовать вообще всех. То есть превратить Украину в частную военную компанию полностью, поголовно. Об этом пишут Politico, Washington и даже польская «Речь Посполита». Это даже не назвать намеком, ибо все говорится совершенно прямым текстом. И на Украине их слушают. Издание «Политика Страны» пишет, что в военкоматах помимо списков мужчин составляют и списки женщин возраста от 18 до 60 лет. И такого в мировой истории еще не случалось. Людоеды мечтают о тотальной мобилизации всего, что на Украине дышит и шевелится.

При этом никто не торопится помогать Украине оружием и боеприпасами. Просто потому, что понимают, что конфликт проигран.

И ставка теперь только на то, чтобы с помощью пушечного мяса затягивать его как можно дольше, нанеся ущерб России хотя бы таким образом.

И самое удивительное — безропотность украинского народа. Покоряться там не хотят, но при этом не выступают против власти, а просто прячутся и убегают. И это главный результат всей той трансформации, которой был подвергнут народ Украины в годы независимости.