Эксклюзив 21 декабря 2023, 13:31 Мавр сделал свое дело. Армении предрекли исчезновение из-за борьбы США с Россией Блогер «Голос Мордора»: США могут уничтожить Армению ради борьбы с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

После того как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, Запад в лице США может попытаться отстранить Никола Пашиняна от власти. А потом страну решат превратить в очередную АнтиРоссию и разорвать давние связи государств друг с другом. На это указал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

А что ждет Армению в обозримом будущем? Может быть, с катастрофой Арцаха все наконец устаканится, и страна начнет жить нормальной жизнью? В конце концов, для целого поколения армян, воспитанного с помощью структур Джорджа Сороса, Арцах был неким чемоданом без ручки, отягощением, мешающим нормальной жизни. Это и блокада, и проблемы с экономикой, да и вообще все беды нынешней Армении.

Никол Пашинян пообещал все эти проблемы решить, и очень многие армяне ему охотно поверили. И ведь не обманул — проблему Арцаха он решил. Теперь у Армении нет этого отягощения, нет этих вериг, теперь все должно начать развиваться, страна, освободившись от непосильного бремени, непременно должна начать богатеть под руководством мудрого Никола Пашиняна. Да?

Как бы не так. Нет, ребят. Из вас просто хотят сделать очередную АнтиРоссию, не более того. И если эта АнтиРоссия станет не просто язвой, а язвой кровавой, то тем лучше для невидимых демиургов, задумавших этот изуверский план.

Арцах не был для вас отягощением. Он, на самом деле, был идеей, которая долгие годы хранила и поддерживала армянскую государственность.

Арцах бы чем-то, что могло объединить всех армян, и именно поэтому с ним и надо было расправиться. Что и было главной задачей Пашиняна.

И мавр сделал свое дело, только вот самому ему уйти не удастся. Он сам нафаршировал власть такими людьми, которые уже готовы его скинуть, чтобы продолжить то, что было задумано хозяевами — делать из Армении нечто по шаблону Украины.

И именно из-за того, что Арцах был тем, что хоть как-то скреплял Армению, Запад не то, что вам никак не помог, когда происходила катастрофа, но наблюдал за ней со спокойствием и довольствием. Потому что его план работал. Ровно так, как и задумывалось.

Зря молодые армяне надеются, что теперь в стране наступит благоденствие и счастье. Очнитесь, ребят, и просто посмотрите, кто вами управляет. Все ваши министры и руководители спецслужб — выводок соросовского гнезда, которым вообще плевать на Армению.

Главное для них — оторвать Армению от России, чего бы это ни стоило. И они не остановятся ни перед чем. Все эти господа очень плотно связаны с различными американскими фондами и организациями и руководствуются отнюдь не заботой об армянском народе, а тем, что прикажут в посольстве США, из которого сейчас фактически и руководят страной.

И правда в том, что, может быть, и сам Пашинян не знает всей правды, потому что он обычная марионетка в этой большой игре.

Кто знает, может, уже в ближайшем будущем его скинут те, кого он считает своими соратниками? Может быть, тот же секретарь Совбеза Армении Григорян, который потихоньку сливает секреты ОДКБ американцам? А сам Пашинян окажется где-нибудь в Калифорнии, с приличным состоянием и на непыльной работе, вроде преподавания в каком-нибудь вузе. Все может случиться, если игрой руководят американцы.

Очевидно одно — для народа Армении это не сулит ничего хорошего. Американцам плевать на Армению и армян, и они готовы спалить ее ради борьбы с Россией.

Один пример уже есть. Неужели вам его недостаточно?