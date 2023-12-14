Мир 14 декабря 2023, 11:33 «Очень реалистично». Пашинян допустил подписание мирного договора с Азербайджаном Пашинян допустил скорое подписание мирного договора с Азербайджаном РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает подписание мирного договора с Азербайджаном в скором времени. Он заявил об этом на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Ереване.

«Если Азербайджан не откажется от согласованных договоренностей и принципов, то подписание с Азербайджаном мирного договора в ближайшем будущем становится очень реалистичным», — процитировало Пашиняна РИА «Новости».

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Армянский премьер указал, что его страна по-прежнему привержена достигнутым договоренностям.

Никол Пашинян напомнил, что 13 декабря Азербайджан передал 32 военнопленных Армении. По его мнению, это событие может стать «нулевой точкой», с которой можно прикладывать усилия для повышения вероятности мирного договора.

Ранее Пашинян назвал неизбежным упразднение Нагорно-Карабахской Республики, признав при этом, что власти Армении тратили на ее создание большие ресурсы. Процесс «перешел в стадию неизбежности» еще с 2016 года, считает премьер страны.