Эксклюзив 01 декабря 2022, 14:45 «Мавр может уходить». Украина сыграла свою роль в противостоянии США и Китая Публицист Новоселов: Украина дала толчок американской промышленности и экономике freepik

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Американские власти неоднократно заявляли, что в условиях продолжающейся поддержки украинского режима они не имеют возможности выделить ресурсы на другой достаточно масштабный конфликт в любой другой точке мира. Тем временем перед Соединенными Штатами встают новые вызовы, главным их оппонентом выступает Китай. Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Западные СМИ широко освещали недавние протесты в Китае, где митингующие требовали отменить политику карантинов и нулевой терпимости к COVID-19. Более того, журналисты BBC напрямую участвовали в этих протестах, одного полиция даже арестовала.

Пекин заявил, что протесты срежиссированы внешними силами. Это подтверждает язык обнаруженных у организаторов методичек: они написаны традиционными иероглифами, использующимися в Гонконге и Тайване, а не упрощенными, которыми пользуются подавляющее большинство жителей материкового Китая.

Эти беспорядки во многом напоминали несанкционированные сборища в России. Однако западные СМИ проигнорировали важное событие, которое имеет гораздо большее значение для КНР. Дело в том, что на Тайване прошли выборы, в результате которых к власти пришли силы, выступающие за политику единого Китая, а сепаратисты потеряли свои позиции.

Такой ход событий разрушает стратегию Штатов по отделению Тайваня от Китая с целью дальнейшего использования острова в качестве одной из основных своих баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возможно, США рискнут прибегнуть к очередной «цветной революции», чтобы исключить объединение Китая и его превращение в ведущую мировую сверхдержаву.

КНР стала крупнейшей экономикой мира, а ее сближение с Россией делает страну самым опасным противником из тех, с которыми США сталкивались в последнее время. Китайские вооруженные силы уже сопоставимы по численности и возможностям с американскими, да и отставание в ядерном арсенале тоже успешно ликвидируется. Согласно недавнему отчету Пентагона, в ближайшие годы Китай может увеличить его до 1500 боеголовок.

Такие события, как недавнее совместное патрулирование ВКС России и ВВС Китая, показывают, что отношения между Москвой и Пекином тесны как никогда, вбить между ними клин не получится. Некоторые даже подозревают, что между двумя великими державами заключен неофициальный военный союз.

Согласно тому же отчету Пентагона, в ближайшие годы Китай может использовать базы снабжения, если не полноценные военные базы, в таких странах, как Камбоджа, Мьянма, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Пакистан, Шри-Ланка, ОАЭ, Кения, Сейшелы, Экваториальная Гвинея, Танзания, Ангола, Таджикистан, Намибия, Вануату и Соломоновы острова. Разумеется, Китаю далеко до охватывающей весь мир сети американских военных баз, но все начинается с первого шага, которым станет военно-морская база Реам в Камбодже

Естественно, Соединенным Штатам потребуются финансовые ресурсы и серьезные запасы вооружений, если они намереваются продолжать свою политику сдерживания Китая, а на поддержание киевского режима уходит слишком много.

Элиты США хорошо это понимают. Украинский конфликт послужил своим целям и дал существенный толчок американской промышленности и экономике за счет Европы. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.