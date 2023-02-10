Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен лишить ордена Почетного легиона Владимира Путина. Российский лидер получил эту награду еще в 2006 году из рук Жака Ширака, на тот момент возглавлявшего республику. Накануне Макрон преподнес орден Владимиру Зеленскому. Зачем французский президент ведет такую игру и как России реагировать на столь недружественный жест?

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Европейские скрепы рушатся

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:

В Европе наблюдается общая девальвация фундаментальных понятий. В число девальвируемого входит репутация ордена Почетного легиона.

С одной стороны, риторически пытаются лишить этого звания Владимира Путина (я не думаю, что это возможно), а с другой — делают кавалером этого ордена откровенного фигляра и клоуна.

Как приличным людям носить теперь эту красную ленточку, если Зеленский тоже ее нацепит?

Орден Зеленскому / сайт президента Украины / РИА «Новости»

Если хотите, на наших глазах окончательно рушатся «европейские скрепы». Спекулятивная ценность нынешнего момента уйдет, и даже порох развеется, а вот эти все действия, самодискредитация и девальвация понятий останутся.

Думается, Владимиру Путину вообще все равно: есть у него эта награда или нет. Это номенклатурная вещь, общепринятая практика — обмен такими орденами между дружественными государствами на уровне лидеров. И это больше касается международных отношений, а не личных заслуг.

Но сам факт вручения ордена Зеленскому и последующих заявлений Макрона сильно дискредитирует и девальвирует статус этой награды на много лет вперед.

Неким драйвером этого европейского помешательства выступает Вашингтон. Вы же заметили общую тенденцию последнего времени, когда в группе ведущих западных стран разными путями пришли к власти откровенные идиоты?

Не в смысле диагноза или оскорбления, нет. Под идиотами я имею в виду людей, которые совершенно не чувствуют и не понимают ни своего общества, ни тем более чужого.

Это лидеры, которые не отражают чаяния своих народов и стран, а наоборот — ввергают в этот же идиотизм максимальное число подчиненных им людей.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / сайт президента Украины

Противостояние на Украине — практическая реализация давнего замысла. Ведь подготовка к этому шла и раньше, вот эта самая отрицательная селекция.

Тот же Макрон стал президентом вопреки всей сложившейся во Франции политической традиции и системе. Жестким политическим путем, с помощью админресурса — бац! — и все, он президент.

Макрон не был ярким политиком, просто номенклатурный министр, ставленик крупного финансового капитала. К нему не относились как к лидеру.

По такой же схеме на Украине «лепили» Зеленского. Разные масштабы и исходные данные, а процесс один. А в США разве по-другому? Старичка Байдена бедного, пожилого человека, «юзают» и в хвост, и в гриву. Он пытается изображать адекватного человека из себя, но очевидно, что это просто издевательство над стариком.

Владимир Путин и Жак Ширак (слева направо) в Париже / РИА «Новости»

В Германии — то же самое… Бабушку Меркель заставили опозориться на старости лет — я имею в виду скандал, когда произошли все эти заявления, что она всех обманула.

Любые отношения строятся на каком-то базисе понятий и определений, мировоззрений. Если этот базис девальвировать сознательно, то и международные отношения — в данном случае между Россией и Западом — придут в то состояние, в котором они находятся.