10 февраля 2023, 16:23
Европейское помешательство. Макрон дискредитировал Францию ради Зеленского
Политолог Донцов: стремление Макрона лишить Путина французской награды выглядит по-детски
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен лишить ордена Почетного легиона Владимира Путина. Российский лидер получил эту награду еще в 2006 году из рук Жака Ширака, на тот момент возглавлявшего республику. Накануне Макрон преподнес орден Владимиру Зеленскому. Зачем французский президент ведет такую игру и как России реагировать на столь недружественный жест?
Далее — прямая речь собеседников «360».
Европейские скрепы рушатся
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:
В Европе наблюдается общая девальвация фундаментальных понятий. В число девальвируемого входит репутация ордена Почетного легиона.
С одной стороны, риторически пытаются лишить этого звания Владимира Путина (я не думаю, что это возможно), а с другой — делают кавалером этого ордена откровенного фигляра и клоуна.
Как приличным людям носить теперь эту красную ленточку, если Зеленский тоже ее нацепит?
Если хотите, на наших глазах окончательно рушатся «европейские скрепы». Спекулятивная ценность нынешнего момента уйдет, и даже порох развеется, а вот эти все действия, самодискредитация и девальвация понятий останутся.
Думается, Владимиру Путину вообще все равно: есть у него эта награда или нет. Это номенклатурная вещь, общепринятая практика — обмен такими орденами между дружественными государствами на уровне лидеров. И это больше касается международных отношений, а не личных заслуг.
Но сам факт вручения ордена Зеленскому и последующих заявлений Макрона сильно дискредитирует и девальвирует статус этой награды на много лет вперед.
Неким драйвером этого европейского помешательства выступает Вашингтон. Вы же заметили общую тенденцию последнего времени, когда в группе ведущих западных стран разными путями пришли к власти откровенные идиоты?
Не в смысле диагноза или оскорбления, нет. Под идиотами я имею в виду людей, которые совершенно не чувствуют и не понимают ни своего общества, ни тем более чужого.
Это лидеры, которые не отражают чаяния своих народов и стран, а наоборот — ввергают в этот же идиотизм максимальное число подчиненных им людей.
Противостояние на Украине — практическая реализация давнего замысла. Ведь подготовка к этому шла и раньше, вот эта самая отрицательная селекция.
Тот же Макрон стал президентом вопреки всей сложившейся во Франции политической традиции и системе. Жестким политическим путем, с помощью админресурса — бац! — и все, он президент.
Макрон не был ярким политиком, просто номенклатурный министр, ставленик крупного финансового капитала. К нему не относились как к лидеру.
По такой же схеме на Украине «лепили» Зеленского. Разные масштабы и исходные данные, а процесс один. А в США разве по-другому? Старичка Байдена бедного, пожилого человека, «юзают» и в хвост, и в гриву. Он пытается изображать адекватного человека из себя, но очевидно, что это просто издевательство над стариком.
В Германии — то же самое… Бабушку Меркель заставили опозориться на старости лет — я имею в виду скандал, когда произошли все эти заявления, что она всех обманула.
Любые отношения строятся на каком-то базисе понятий и определений, мировоззрений. Если этот базис девальвировать сознательно, то и международные отношения — в данном случае между Россией и Западом — придут в то состояние, в котором они находятся.
Непрезидентский уровень
Политолог Никита Донцов:
С точки зрения новой европейской солидарности наличие этого ордена и у Зеленского, и у Путина одновременно действительно может выглядеть неоднозначно для западного истеблишмента.
Тогда можно задать вопрос: а какова ценность этого ордена, если его можно дать, а потом забрать — в зависимости от меняющейся политической ситуации?
В целом у Москвы и Парижа почти всегда сохранялись нормальные или позитивные отношения, но периоды были разные.
И сейчас, видимо, один из самых холодных периодов за последние несколько десятилетий. А такими «символизмами» Макрон все больше увеличивает пропасть между нашими странами и народами.
Ни о каком конструктиве здесь речи не идет. Ничего не поменяется от наличия этого звания у Путина — ни у российского народа, ни у французского.
С другой стороны, это отношение европейских политиков по отношению к России, когда пытаются максимально оскорбить постоянно и соревнуются, кто покажет большую лояльность США, кто сильнее обидит, — выглядит по-детски, странно.
Это не президентский уровень однозначно, нашему главе государства не стоит реагировать на эту ситуацию.
Другой момент. Очевидно, Макрон находится сегодня в сложной ситуации. Не так давно прошли выборы, которые показали, что реальная его поддержка достаточно слабая.
Французское общество сильно политизировано и расколото. Там есть как минимум несколько политических игроков, которые обладают достаточно серьезной поддержкой жителей, и между ними существует большая пропасть в понимании целей и векторов развития Франции.
Сторонники правых — Мари ле Пен и ее политические структуры — набирают порой 40% голосов. Она системно выступает за конструктивные отношения с Россией, у французов есть поддержка такой позиции. В то время как Макрон проводит непопулярную среди избирателей политику конфронтации с Москвой.
В ближайшие годы мы увидим, что на выборах европейские избиратели выразят недовольство такой политикой своих лидеров.
Мы видим, что во многих городах Европы уже проходят протестные акции, которые носят не только социально-экономический, но и политический характер. Налицо несогласие с внешнеполитическим курсом, который выбрали европейские политики.
Ведь многим стало очевидно: они сделали это не в интересах своих избирателей, а в угоду Соединенным Штатам.
Владимир Зеленский
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