Эксклюзив 05 декабря 2022, 21:48 Европейцы бегут в Россию и Белоруссию. Сквозь западные ценности проступает лицо диктатуры Латвийский журналист Авва: люди бегут в Россию, потому что Запад уничтожает семью РИА «Новости»

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что вблизи польской границы задержали гражданина ФРГ. Немец попросил статус беженца из-за ухудшающихся условий жизни на родине. Латвийский журналист Вадим Авва в разговоре с «360» отметил, что со временем таких беглецов из Европы будет все больше.

Далее — его прямая речь.

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Бегство из Европы

Это не единичный случай, когда жители стран Европейского союза из-за резкого ухудшения условий жизни в родном государстве пытаются попасть в Россию или Белоруссию и получить статус беженца.

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Я не могу раскрывать источник, но знаю, что сейчас идут переговоры о переселении в Россию нескольких тысяч иностранных граждан. Успехом закончится это предприятие или нет, пока неизвестно, но это показывает тенденцию и, конечно же, является сигналом отчаяния

Людей, которые сегодня бегут в Россию с Запада, условно можно поделить на две категории. Первые — это те, кто переселяется по программе соотечественников. Сейчас такой поток усилится из Прибалтики, стремительно фашизирующейся и проводящей в отношении русского народа политику геноцида с 1991 года.

Вторые — это иностранные граждане. Часть из них — условные Эдварды Сноудены. Другие в силу разных обстоятельств уже потеряли надежду хоть как-то реализоваться у себя на родине.

Самая фундаментальная причина, на мой взгляд, это то, что люди осознали: так называемая западная форма представительской демократии не просто находится в глубоком кризисе, а на самом деле является ширмой.

За ней прячется абсолютная несменяемость власти и абсолютно несменяемость политического нарратива, который не собирается учитывать при проведении любой политике интересы своих рядовых граждан.

Тренд будет нарастать. Может дойти до смешного: европейцы начнут бежать не только в Россию, они могут бежать в страны Латинской Америки и даже арабского мира. По крайней мере, те, кто более состоятелен.

РИА «Новости»

Запад уничтожает семью

Люди видят разрушение привычных институтов и сквозь это проступает лицо тоталитаризма, диктатуры. В конечном итоге концентрация власти и капитала заканчивается воспроизведением очередной формы европейского фашизма.

Не велика разница, на чем этот фашизм основывается — на концепции превосходства арийской расы или псевдодемократической системы псевдоценностей. Бегущие люди хотят сохранить своих детей от ужасов ЛГБТ-повестки.

Люди хотят сохранить семью как ячейку общества. Ведь именно семью сегодня уничтожает Запад, разрушая традиционные представления об отношениях мужчины и женщины, церковный институт и требуя от церкви признавать однополые браки

Кроме того, полностью переворачивается традиционная история, в которой выросли и сформировались жители этих стран. И дело тут не только в русофобии: когда убирают понятие Рождественской елки в Германии — это вообще про что?

Христианство создало Европу, но чем оно стало сегодня? Его вообще можно еще называть христианством? Поэтому, конечно, тенденции эмиграции из стран Евросоюза будут нарастать, а западные власти будут это замалчивать.

Уже сегодня всех, кто не согласен с политическим нормативом Запада, называют шпионами и приспешниками Путина. И этот абсурд увеличивается. Самое страшное в нем то, что это, безусловно, подводит нас к реальной войне.

Возведение непроницаемого железного занавеса на границе с Европой — это стратегия российской безопасности. Но, честно говоря, я слабо представляю, как можно его возвести, когда эти одичалые европейцы пытаются и будут пытаться попасть в Россию и Белоруссию.