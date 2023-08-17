Эксклюзив 17 августа 2023, 15:18 Легенда о боеспособности НАТО. Почему США попытаются разрешить конфликт на Украине при помощи дипломатии Политолог Станкевич: США попытаются решить конфликт на Украине дипломатией РИА «Новости»

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США попытаются решить конфликт на Украине дипломатическими методами, чтобы сохранить престиж и легенду о боеспособности НАТО. Такое мнение озвучил «360» политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич.

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин призвала администрацию США прекратить выделять деньги Украине. Политик заявила, что Соединенные Штаты якобы направили украинским властям 113 миллиардов долларов и продолжают выделять по миллиарду каждый месяц. Член палаты представителей также указала, что Россия богатеет, пока США беднеют на триллионы долларов.

Жириновский в юбке

В изложении Тейлор-Грин проблема выглядит карикатурно, но она существует на самом деле, отметил Станкевич. По его словам, конгрессвумен путает цифры, однако США действительно потратили много денег на этот конфликт.

Марджори Тейлор-Грин — она такой Жириновский в юбке для американской публики. Она в основном эпатирует публику заведомо экстремальными заявлениями, хотя эти заявления всегда, пусть карикатурно и с перехлестами, но указывают на какие-то реальные проблемы, о которых можно поговорить и серьезно тоже. Радикально преувеличивает, перегибает палку, но за всем этим есть реальные вещи, которые можно извлечь при желании. Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик

Коррупционные убытки

Самое главное, что деньги, выделенные американцами Украине, в основном потратили безотчетно, продолжил аналитик. Средства, поступившие в распоряжение киевского режима, расходятся с огромными коррупционными убытками, о чем в последнее время все больше пишут на самой Украине, указал собеседник «360».

«Республиканцы, которые сейчас контролируют палату представителей, готовятся с сентября послать в Киев реальных аудиторов. Не таких, которых раньше для прикрытия посылала администрация Байдена, а реальных аудиторов, таких бульдогов, которые без особого труда найдут там кучу растрат и серьезных нарушений. А это деньги американских налогоплательщиков. То есть эта реальная проблема будет давить на американскую политику и широко использоваться республиканцами против демократов в ходе избирательной кампании», — спрогнозировал Станкевич.

Удар по престижу оружия НАТО

Хотя деньги остаются важной линией, самая главная проблема для США не в этом. Формально американцы продолжат ссылаться на финансы, однако перед ними стоит более серьезный вопрос, чем доллары.

Основная сложность в том, что конфликт зашел в тупик, подчеркнул аналитик. Этот тупик показал, что 12 бригад ВСУ, восемь из которых сформировали, укомплектовали, обучили по натовским стандартам и вооружили лучшим оружием альянса, не смогли сделать ничего существенного во время контрнаступления, объяснил собеседник «360».

И это серьезный удар по престижу американского и натовского оружия, по легенде о невероятной боеспособности натовских войск, по надежности НАТО в целом как возможного какого-то защитника и хранителя глобального порядка с помощью военной силы. Если все так будет продолжаться, если еще наступление этих двух-трех армейских корпусов не просто захлебнется, а если они будут существенно разгромлены в ходе дальнейших военных действий, — вот этот ущерб будет колоссальным для всего атлантического лагеря и для всей идеи доминирования атлантического лагеря в мире. Чтобы всего этого не случилось, сейчас действительно готовится перевод военного конфликта в дипломатический формат. Сергей Станкевич

Советник президента добавил, что США встанут во главе дипломатического урегулирования. Процесс начнется осенью, а пока идет поиск нужных формул, чтобы предъявить их публично, предположил политолог. Кроме того, готовится медийная кампания, которая должна сопровождать и оправдывать этот поворот, резюмировал Станкевич.