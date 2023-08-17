Мир 17 августа 2023, 02:31 «Россия богатеет». Провал антироссийских санкций признали в США Конгрессвумен Грин заявила о провале санкций США против России Unsplash

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Антироссийские санкции США провалились, поэтому американская администрация должна перестать выделять деньги Украине. Об этом член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин написала на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — отметила она.

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Конгрессвумен напомнила, что Вашингтон направил Киеву 113 миллиардов долларов и до сих пор продолжает выделять ему по одному миллиарду долларов каждый месяц. По словам Тейлор-Грин, «Россия богатеет, а Америка беднеет на триллионы».

Обозреватель Джордж Гловер ранее заявил, что за последний год Россия смогла заработать 600 миллиардов долларов, несмотря на конфликт на Украине и западные санкции. По словам журналиста, Соединенные Штаты упустили почти шесть триллионов долларов, а общие потери Европы и Америки составили 10,9 триллиона.