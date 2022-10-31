Купи кирпич. Польша тоже положила глаз на российские замороженные активы | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 12:31 Купи кирпич. Польша тоже положила глаз на российские замороженные активы Политолог Миронова: Польша нацелилась на российские замороженные активы

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Политолог Анастасия Миронова рассказала «360», на что, по ее мнению, рассчитывают поляки, требуя от России компенсацию за Вторую мировую, почему выступили именно сейчас и как вышло, что нынешние жители Польши верят, будто в советское время страна была донором для СССР.

Далее — прямая речь.

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Немец кусается — не грабануть ли Россию?

Поляки осмелели потребовать компенсаций за Вторую мировую и от России. Сначала они выкатили счет Германии — на 1,3 триллиона долларов, теперь наш черед.

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Я уже писала, что вопрос получения репараций с Германии у них напрямую завязан на перспективе реституции понемецкого имущества на землях, отошедших Польше в качестве именно репараций. И на перспективу возвращения поляками немцам этих земель в случае поднятия вопроса о репарациях. Они сейчас в своей Польше вообще растерялись: стране были переданы земли Германии, которые за все послевоенные годы принесли доходов куда больше, чем на 1,3 триллиона. И теперь в Германии заговорили, что, раз поляки сумму сами подсчитали и раз ущерб погашен, можно Пруссию с Померанией и Силезией назад отдавать. Немцев Польша на самом деле жутко боится, все ее крики о репарациях и компенсациях — лишь истеричное сотрясание воздуха.

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А вот Россию Польша не боится. И перекинулась теперь на нее. Поляки вообще удивительный народ. Неслучайно они дали нам море большевиков: правительства этого народа испытывают противоестественную тягу отнять чужое и поделить между собой. Поляки постоянно ждут, что с ними поделятся богатые страны. Уже просили норвежцев делиться доходами от газа. Все членство Польши в ЕС — череда вопросов о распределении доходов Германии между слабыми странами: дескать, немцы мало дают, а ведь они богатые. Даже на украинских беженцев, которых Польша активно приглашала, она просила у Германии.

Вот и снова вспомнили, что им должны. Однако немцы, видимо, намекнули, что на сей раз дать могут разве что по щам, поэтому Польша повернулась на восток.

Kup Pan Cegłę

Стоит соседка наша не то с протянутой рукой, не то с кирпичом в ней. У поляков ведь тоже была народная забава под названием «Куп Пан цегле» — или «Купи кирпич». Когда к тебе в переулке подходит с кирпичом мужик и просит денег, но это не грабеж, нет — он тебе продает кирпич. Что будет, если ты не купишь кирпич? Я один раз в Варшавском районе Грохув, кажется, встретила пьяницу, который предложил мне купить кирпич, и просто решила у него первой его отобрать: схватила, а кирпич оказался легкий — в пакет и тряпки была замотана пустая коробка из-под сока!

Мне кажется, польские игры с компенсациями сродни такой забаве. Немцы цеглы не испугались — теперь наш черед. Тем более кружат панам голову мечты о российских замороженных активах. Разговоры о взыскании с России компенсации за Вторую мировую удивительно совпали с очередной волной рассуждений об их судьбе. Как только Брюссель заговорил о том, что Евросоюз прорабатывает правовые основания для изъятия наших средств, так Польша и ожила. Еврокомиссия говорила о передаче денег Украине, но, похоже, в Польше решили, что Киеву жирно будет.

Очевидно, что расчет на средства, которые у России хотят изъять, потому что просто так с нас эти деньги получить не удастся. Но если Еврокомиссия придумает, как Россию ограбить, то вот уже и поляки, которые легко могут потребовать уплаты «компенсаций» из украденного. Их, конечно, сразу спросят: «Постойте, а как же Украина, ведь мы деньги изымали для Украины». На что поляки, уверяю вас, на чистом глазу ответят: «Ничего не знаем, какая такая Украина, мы первые пострадали».

Знаменитая польская нефть

Кстати, с чего поляки решили, что мы им должны? Корень — в том же заблуждении, что и идея, будто украинское зерно кормило весь Союз. Я в 2000-е очень часто бывала в Польше и постоянно смотрела их ТВ. И показывали у них там советские кинохроники, типа нашего «Фитиля». Увы, забыла название, а жаль, сейчас бы с радостью глянула. Эти кинохроники, как и у нас «Фитиль», в советской Польше транслировали перед фильмами в кинотеатрах. Но если наш «Фитиль» был пропагандистско-ироничным и направлен на высмеивание проблем, с которыми партия не могла бороться формальным путем, то польский вариант являлся всего лишь кондовой агитацией, в которой показывали, сколько чего строится, возводится, производится, продается. И я запомнила один смешной сюжет: он был о том, сколько… нефти Польша поставила в СССР! Реально сообщалось, что польская ropa — «ропа» — добыта в таких-то количествах (назывались какие-то смешные и случайные данные) и поставлена «до Звенздку раджецкего», то есть нам. При этом в кадре бил фонтан натурально из нефти и мужики в робах черпали ее чуть ли не ведром. Я не шучу, видела в Польше такие кинохроники.

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Меня тогда эти нефтяники с ведрами заинтересовали, я стала расспрашивать местных и выяснила, что полякам еще с советских времен говорили, будто Москва выкачивает у них баснословные богатства, а взамен давала крохи на послевоенное восстановление. По версии Польши, помимо нефти они гнали на восток сланцы, цемент, руду и даже телевизоры c велосипедами. Именно поэтому, как считало население, полякам приходилось ездить в СССР за телевизорами «Горизонт» и велосипедом «Украина».

Хотя в реальности никакой нефтью они нас не снабжали. С разоблачением этого мифа уже после потери власти выступал Войцех Ярузельский, я смотрела огромное интервью с ним, в котором он рассказывал, что антикоммунистическое польское движение во многом питалось этим порожденным самой же польской коммунистической партией мифом, что поляки производили несметные богатства и отправляли их в СССР.

600 тысяч жизней, 500 тонн золота

На самом деле СССР вложил в Польшу огромные деньги. СССР передавал на восстановление этой страны огромные объемы цемента и металлопроката, стране в первые послевоенные годы было поставлен материалов и оказано услуг на примерно 500 тонн золота, кроме того, СССР брал шефство над восстановлением ряда объектов и даже городов, полностью или частично покрывая расходы по восстановлению заводов, фабрик или исторических центров городов. Просили его или нет, другой вопрос. Но если бы КПСС не тратила средства на помощь в восстановлении стран восточного блока, наши пострадавшие города отстроились бы быстрее.

Это не говоря о помощи, которую получала польская армия в 1944–1945 годах. Поляки сейчас считают, что советская армия намеренно не вмешивалась в подавление Варшавского восстания немцами, стоя на другом берегу Вислы. В музее Варшавского восстания говорится именно так: что Советы якобы выжидали, пока немцы уничтожат Варшаву, жалели силы. Еще в этом музее есть экспозиция: капсюль с помощью, которую советская армия переправляла полякам как раз во время восстания: еда, спички, пистолеты. В экспозиции говорится, будто слал СССР помощи мало, жалел ресурсов, а, главное, этими капсюлями, когда они падали на повстанцев, убило много человек: дескать, пользы никакой, один ущерб. При этом поляки забыли, что при освобождении Польши в ее довоенных границах погибли 477 тысяч советских солдат и офицеров. Если добавить к этим жертвам тех, кто пал, сражаясь в отошедших Польше Померании, Западной Пруссии и Нижней Силезии, получится более 600 тысяч жертв. За это поляки после войны поставили советским воинам почти 600 памятников. Из них примерно 450 уже снесено. Очередные четыре снесли 27 октября.

Сегодняшние поляки, увы, не помнят, кому и чему они обязаны освобождением и восстановлением. И даже вдруг уверовали, будто сами нас кормили.