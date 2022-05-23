Премьер Польши призвал Норвегию поделиться нефтяными доходами

Норвегии следует делиться с другими странами прибылью, которую она получает от экспорта нефти и газа. Об этом заявил премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Его слова привело РИА «Новости».

«Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит 100 миллиардов евро. <…> Дорогие норвежские друзья, это несправедливо», — заявил глава польского кабинета министров.

По мнению Моравецкого, Норвегии следует «немедленно поделиться» прибылями от продаж энергоносителей, оценив дополнительный доход в условиях роста цен.

Ряд польских политиков иронично оценили высказывание премьер-министра. Депутат парламента от партии националистов и евроскептиков «Корвин» Артур Дзямбор назвал это заявление «абсолютным хитом», представитель той же партии отметил, что Моравецкий решил загадку финансирования своих желаний в эпоху кризиса.

Это не первый пример парадоксальных высказываний, которые позволяет себе польский премьер. Ранее Моравецкий объявил, что идеология «русского мира» является чудовищной, поэтому нужно приложить все силы, чтобы ее уничтожить. Он сравнил ее с раковой опухолью на теле Европы.