Мир 14 марта 2024, 16:32 Змеиный клубок. Кто на самом деле может опрокинуть власть Зеленского? Эксперт Джерелиевский: военные советники НАТО могут ополчиться против Зеленского President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Российские СМИ сообщили, что украинские военные могут готовить заговор против режима Владимира Зеленского. Различные косвенные признаки кризиса отношений между Банковой и армией Украины выходят в публичное пространство не впервые — отставка главкома Валерия Залужного и замена его Генералом 200 Александром Сырским многим в ВСУ не дает покоя. Провалится ли Украина в военную диктатуру?

Заговор против Зеленского

Российские спецслужбы предоставили РИА «Новости» информацию о том, что в закрытом чате командование и личный состав элитных украинских частей на полном серьезе обсуждают возможность военного переворота.

Реклама

Примерно месяц руководства Александра Сырского на посту главкома уже вынудил многих в рядах ВСУ проявлять недовольство активнее, чем ожидалось.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса будет торпедировать всех… Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать» — предложил в голосовом сообщении в чате командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов.

Другой участник диалога выступил с более конкретной мерой по поддержке бывшего главнокомандующего украинской армией.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду)», — заявил он.

По данным западных журналистов, положение Зеленского сложно назвать устойчивым. Его новый главком, прозванный за нежелание сохранять солдат Генералом 200, не особенно преуспел в решении одной из крупных проблем ВСУ — не сумел провести адекватный аудит в войсках, где по-прежнему не могут досчитаться примерно 700 тысяч человек.

«Неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии, несмотря на месяцы предупреждений о серьезной нехватке квалифицированных войск на фронте, вызвала глубокие разногласия в украинском парламенте и в более широком смысле в украинском обществе», — сообщили в The Washington Post.

Владимир Зеленский и Александр Сырский / President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ни стыда ни совести. Что не так с главкомом ВСУ

Разногласия касаются и самой армии. По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, в украинском конфликте в единый клубок сплелись слишком много разделенных сил: теряющий силу Зеленский, недовольные ходом боевых действий украинские командующие, а также — и об этом нельзя забывать — западные кураторы всего этого кровавого замеса, у которых есть свои цели и задачи.

Раздрай между украинскими элитами им не способствует.

«Ставка Зеленского — скорее декоративный орган, особенно сейчас. Непосредственно военным управлением ВСУ занимаются советники НАТО. Есть определенные политические моменты, когда Зеленский пытается вмешиваться в эти отношения. Поэтому тут более вероятен конфликт между Зеленским и натовскими советниками», — поделился размышлениями с «360» Джерелиевский.

Эксперт пояснил, что требования удерживать Артемовск или продолжать мясные штурмы на Запорожском направлении, вызывавшие критику Залужного, исходили именно от натовских кураторов. Потому в украинских войсках растет недовольство как Зеленским, так и его покровителями.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Очевидно, что для них украинцы — не что иное, как пушечное мясо, подлежащее утилизации, его никто не жалеет. Они решают другие задачи, не имеющие ни малейшего отношения к интересам Украины и ее народа. Но встает вопрос: насколько украинские военачальники сохранили совесть и национальное чувство?» — задался вопросом Джерелиевский.

Сырский готов выполнить любой приказ, к Украине он не имеет отношения. Есть определенное количество украинских военачальников в отставке, в том числе те, которых убрал Сырский, но которые по-прежнему пользуются авторитетом в ВСУ. У них скопилось колоссальное недовольство и против Банковой, и против нынешнего Генштаба.

Рассуждая о том, у кого из украинских военнослужащих первыми сдадут нервы, Джерелиевский заявил, что ослушиваться приказов вэсэушники могут начать прежде всего на местах — в самых горячих точках линии боевого соприкосновения.

«В Авдеевке на уровне бригад и батальонов произошло прямое неповиновение людей, которые оставили позиции, несмотря на приказ стоять до конца. Что можно сказать наверняка: всех потенциальных противников Зеленского будут выявлять и убирать из Вооруженных сил Украины. В любом случае нам это выгодно, поскольку будет ослаблять и без того невысокие возможности. А вкупе, прежде всего, с мастерством наших воинов и их доблестью это приведет к разгрому киевского режима», — заключил эксперт.