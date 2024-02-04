Мир 04 февраля 2024, 23:07 Крупнейшая утечка ЦРУ. За что бывший программист Шульте получил 40 лет тюрьмы Экс-программист ЦРУ Шульте получил 40 лет за слив данных Wikileaks и порно Pixabay

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Окружной суд Нью-Йорка приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам тюрьмы за крупнейшую утечку в истории американских спецслужб. Все материалы Шульте передал скандально известному сайту WikiLeaks. Даже находясь за решеткой, он добывал секретную информацию и добивался, чтобы она стала достоянием общественности. В ходе разбирательства выяснилось, что осужденный преследовал не благую цель, а хотел отомстить бывшему работодателю, поставив под угрозу национальную оборону страны.

Цифровой Перл-Харбор

Джошуа Шульте работал разработчиком программного обеспечения во входящем в ЦРУ Центре киберразведки (CCI). Этот отдел занимался борьбой с кибершпионажем со стороны террористических организаций и недружественных стран.

По данным CNN, проблемы на работе у программиста начались в 2016 году, когда из-за кадровой политики CCI перебросили на другой объект работ, а технологии, которыми занимался Шульте, отдали другому отделу. Специалист не стерпел такого отношения.

Потеряв права администратора для доступа к системе секретной информации, Шульте взломал защиту и забрал все копии архивов с секретными технологиями, над которыми ЦРУ вела работу много лет. Перед уходом он стер все следы своего присутствия в системе и в ноябре 2016 года написал заявление об уходе.

Оставив пост, Шульте связался с WikiLeaks. Через специальные браузеры с соблюдением полной анонимности он передал редакции сайта все материалы и провел форматирование жесткого диска.

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Первые документы авторы начали выкладывать в марте 2017 года. Всего на WikiLeaks появились данные о 26 секретных киберинструментах, которые использовали спецслужбы США.

Бывший заместитель директора ЦРУ в ходе судебного заседания назвал раскрытие информации «цифровым Перл-Харбором». Он пояснил, что публикация данных подорвала способность ЦРУ получать информацию от агентов из других стран, противостоять шпионажу и поставила под угрозу персонал и действующие проекты агентства. На ликвидацию ущерба спецслужба потратила сотни миллионов долларов.

Секреты хакера

Выйти на Шульте спецслужбы смогли не сразу. Кроме таланта хакера, он оказался мастерским лжецом. Программист прошел несколько допросов в ФБР и каждый раз отрицал свое участие в утечке данных, придумывая все новые и новые оправдания, направляя следствие по ложному следу.

Сотрудники ФБР в марте 2017 года добились от суда ордера на обыск квартиры Шульте в Нью-Йорке и просмотра данных на всех его устройствах, включая персональный компьютер. Этот аппарат бывший сотрудник ЦРУ собрал самостоятельно и предусмотрел несколько уровней защиты и шифрования информации. Но криминалисты смогли их преодолеть. Там они нашли десятки тысяч видеоматериалов с детским порно, зоофилией и практиками садомазохизма.

Шульте арестовали и взяли с него подписку, по которой ему запретили общаться с журналистами. Клятву бывший сотрудник дал под присягой. Но это оказалась очередная ложь. Арестованный объявил правительству США «информационную войну».

РИА «Новости»

С помощью незаконно полученных смартфонов он создал учетные записи в социальных сетях и завел зашифрованную анонимную почту, через которую передал WikiLeaks секретные данные о разработках CCI и раскрыл количество сотрудников в группах киберразведки ЦРУ.

В своем дневнике Шульте опубликовал манифест, в котором в качестве целей он пообещал добиться разрыва дипломатических отношений США со всеми странами и остановить «оккупацию всего мира американскими спецслужбами».

Под надзором до смерти

Шульте предъявили сразу несколько обвинений, поэтому судебное рассмотрение затянулось на несколько лет. Первое решение суд вынес с марте 2020 года, заявив о доказанной вине бывшего сотрудника ЦРУ в даче ложных показаний.

В июле 2022 года Шульте признали виновным по восьми пунктам по делу о краже и публикации секретной информации, еще через год судья заявил о признании хакера виновным в хранении и распространении детской порнографии.

РИА «Новости»

Сторона обвинения запросила у суда пожизненного срока для Шульте за нарушение присяги и угрозы национальной безопасности.

Защита настаивала, что клиент действовал так из порыва мести своему прошлому работодателю. Адвокаты указывали, что за шесть лет за решеткой после ареста Шульте «подвергался непрерывным пыткам», но при этом остается «умным и добрым молодым человеком», который ведет законопослушную жизнь. Защитники настаивали, что максимальный срок, который он заслужил, составляет не более девяти лет.

Окончательный вердикт о наказании суд вынес только в феврале этого года. Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы, а после выхода на свободу до конца жизни останется под надзором специальных служб.