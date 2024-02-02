Мир 02 февраля 2024, 12:31 Бывшего программиста ЦРУ приговорили к 40 годам тюрьмы за слив данных WikiLeaks Суд в США назначил 40 лет тюрьмы экс-программисту ЦРУ за слив для WikiLeaks Karl-Josef Hildenbrand / Global Look Press

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Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему программисту ЦРУ Джошуа Шульте по делу об утечке серии сверхсекретных материалов. Об этом со ссылкой на WikiLeaks сообщили «Известия».

Организация назвала Шульте «предполагаемым информатором WikiLeaks по Vault 7 (такое название получила эта крупнейшая утечка данных. — прим. ред.)».

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Нью-Йоркский суд приговорил фигуранта дела к 40 годам лишения свободы. Наказание ему назначили в том числе за шпионаж, компьютерный взлом, дачу ложных показаний, хранение детской порнографии и неуважение к суду.

В апреле 2023 года в США арестовали подозреваемого в сливе огромного количества секретных документов, который привел к дипломатическим проблемам и осложнил работу американским шпионам. В ФБР заявили, что за преступлением стоит 21-летний военнослужащий Джек Тейшейра.