Мир 11 апреля 2023, 19:20 Британия сходит с ума. Кризис психического здоровья на фоне забастовок врачей The Guardian: британские госслужащие стали чаще брать больничный из-за психических проблем Unsplash

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Британец превратил своего лабрадора в алкоголика. Неудивительно, что такие новости можно прочитать в СМИ: в Соединенном Королевстве еще в 2022 году зафиксировали настоящий кризис психического здоровья у несовершеннолетних. Теперь он добрался до госслужащих, сообщил The Guardian.

Тревога, депрессия и другие расстройства

В 2022 году госслужащие в Великобритании на 38% чаще, чем в 2021-м, брали больничный из-за психических проблем. Профсоюзы винят в этом сокращение численности работников, низкую заработную плату и ненормированный рабочий день.

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По данным местного профсоюза руководителей и специалистов государственной службы, 77% респондентов еженедельно работали несколько неоплачиваемых дополнительных часов, в то время как 74% заявили, что сверхурочная работа отрицательно сказалась на их благополучии, а 60% признали чрезмерно долгий рабочий день проблемой.

«Правительство не оказывало должной поддержки людям с тревогой, депрессией и другими психическими расстройствами», — отметили в материале The Guardian.

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На самом деле с этим столкнулись не только госслужащие. На фоне удорожания жизни, которое заставило британцев экономить даже на собственных детях, в стране в конце прошлого года зафиксировали рекордное число молодых граждан, не работающих из-за проблем с психическим здоровьем. Фирмы из-за нехватки кадров пытаются завлечь сотрудников «ранним завершением пятниц».

Судя по всему, ситуация усугубится. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, в 2022-м каждый четвертый подросток в возрасте 17–19 лет имел подозрение на проблемы с психическим здоровьем. Для сравнения: в 2021 году с ними сталкивался только каждый шестой.

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Кстати, за примерами проблем с ментальным здоровьем у британцев далеко ходить не надо. К примеру, газета The Telegraph недавно выпустила материал, в котором рассказывалось о том, что в Соединенном Королевстве впервые вылечили от алкоголизма собаку. К спиртному ее приучил хозяин. С лабрадором Коко (так зовут пса) все в порядке: его вылечили, когда он попал в приют после смерти владельца.

Опасная ситуация

За Коко можно порадоваться, ведь в Британии своевременную помощь зачастую не получают даже люди. Например, как сообщил The Guardian, пациентов с экстремально низким индексом массы тела в некоторых районах исключают из планов лечения, потому что они «не поправляются достаточно быстро на фоне повышенного спроса и давления на услуги».

За последние пять лет число госпитализаций по причине расстройств пищевого поведения выросло на 84%.

Ситуация сильно осложнена общенациональной забастовкой врачей — они требуют повышения заработной платы на 35% и других улучшений условий труда. Первая такая трехдневная акция в прошлом месяце привела к отмене 175 000 амбулаторных приемов и операций.

Теперь в Национальной службе здравоохранения Англии опасаются, что четырехдневный протест, который стартовал сегодня, заставит перенести до 350 000 приемов и операций. В такой ситуации уже не до ментального здоровья.

А с учетом информации о том, что Великобритании угрожает поток нелегального вооружения с Украины, сложно представить, к чему может привести столь взрывоопасный коктейль — из пациентов с нарушениями психики и распространения оружия на черном рынке.