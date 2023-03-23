Мир 23 марта 2023, 20:00 Семья семьей, а денежки врозь. Вынужденные экономить британцы решили брать арендную плату с детей Independent: все больше британских родителей хотят взимать арендную плату со своих детей un

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В Великобритании все больше родителей хотят начать взимать арендную плату со своих взрослых детей, сообщили местные СМИ. Как инфляция и «кризис стоимости жизни» меняет быт жителей Соединенного Королевства — в материале «360».

Двойное бремя

Исследование TopCashback показало, что все больше британских родителей, проживающих совместно со взрослыми детьми, хотят начать брать с них деньги за «ночлег и питание». Об этом сообщило издание Independent.

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В Соединенном Королевстве на сегодня чуть более половины (52%) родителей, которые живут вместе с детьми в возрасте от 18 до 30 лет, не взимают с них арендную плату.

Но из-за роста цен почти треть (32%) таких родителей теперь считают, что им, возможно, придется присоединиться к 48% родителей, которые и ранее заставляли детей платить за жилье.

«Родители, которые все еще финансово помогают взрослым детям (в основном по необходимости), сталкиваются с двойным бременем, поскольку стоимость жизни их детей также растет», — рассказал британский директор TopCashback Адам Буллок.

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Цены на продукты побили полувековой рекорд

«Кризис стоимости жизни», охвативший Великобританию в 2022 году, пока не прекращается. Согласно новым данным британского Управления национальной статистики, инфляция индекса потребительских цен в стране ускорилась до 10,4% в феврале, поднявшись с 10,1% в январе.

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Цены на продукты питания уже достигли самого высокого уровня за 45 лет. В то же время, отметили в независимом аналитическом центре Resolution Foundation, рост заработной платы остановился в ноябре прошлого года. Тем не менее аналитики не теряют надежды, заявляя, что еще ожидается значительное снижение инфляции в ближайшие месяцы.

Но пока в Британии дорожает почти все. За год ценники даже на некоторые продукты повседневного спроса выросли более чем вдвое. Например, кукурузные хлопья для завтрака одного из популярных брендов подорожали на 129%, с 62 пенсов до 1,43 фунта стерлингов, сообщил Sky News со ссылкой на новое исследование.

Поскольку цены на самые необходимые товары, в том числе продовольственные, увеличиваются, а также по причине высоких затрат на энергию для домохозяйств более бедные семьи сильнее страдают от «ценового давления», нежели богатые, отметили в Resolution Foundation.

Аналитики уточнили, что беднейшая десятая часть домохозяйств сталкивается с уровнем инфляции выше 12% по сравнению с почти девятипроцентной инфляцией среди самой богатой десятой части. Таким образом, разрыв в росте стоимости жизни между самыми бедными и самыми богатыми составляет около 3,5 процентного пункта.