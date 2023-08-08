Мир 08 августа 2023, 22:42 Кризис или жизненные обстоятельства? Реальная зарплата в Японии за год упала Экономист Разуваев: занижение курса иены не поможет Японии выйти из кризиса Melanie Lim / Unsplash

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По данным министерства труда Японии, индекс реальной заработной платы в стране снижается уже 15-й месяц подряд. Показатель упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом. Принято считать, что Япония — высокотехнологичная страна с высоким уровнем жизни. Однако, видимо, все не так идеально, как кажется на первый взгляд. «360» обсудил с экспертами возможные причины ухудшения экономического климата в стране.

В Японии отметили рост цен

Потребительская инфляция в Японии ускорилась до 4% в этом году. Министерство внутренних дел страны сообщило, что этот показатель вырос на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — повышение цен на продукты питания и товары для дома. Несмотря на то, что номинальная заработная плата работников увеличилась на 2,7%, индекс реальной заработной платы в стране снижается уже на протяжении 15 месяцев, сообщило агентство Reuters.

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Крупные японские компании предложили увеличить заработную плату на 3,58% в ходе ежегодных переговоров в начале года. Это самое крупное повышение за три десятилетия. Однако рост цен на товары и услуги в стране перекрыл объем номинальной заработной платы. Экономический климат Японии претерпевает упадок, и на то есть свои причины. Одна из них — самый высокий показатель долга по отношению к ВВП среди развитых стран. В сентябре 2022 года он достиг отметки в 226%. Несмотря на то, что Япония занимает третье место в списке мировых стран по величине ВВП.

Старые методы не помогут

Текущие экономические показатели страны особо не радуют, рассказал «360» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, Япония действительно славится высокими технологиями, что можно объяснить поддержкой государства заниженного курса иены на протяжении долгого времени.

«Такая экономическая политика позволяла экспортировать свои товары куда угодно. Многие, например, по этой причине отдавали предпочтения в пользу японского автопрома. Предлог простой — немецкие машины надежные, но японские дешевле. Однако сейчас такая схема уже не пройдет. Современный рынок достаточно развит. и конкуренция на нем слишком высока», — отметил Разуваев.

Кроме того, жители Японии высказывают множество претензий руководству страны. Как отметило издание Eurasia review, уровень общественного одобрения кабинета премьер-министра Фумио Кисиды снизился с 52% в апреле до 39% в июне.

Экономический упадок Японии пока не перерос в стадию глубокого кризиса. Несмотря на то, что Кисида теряет популярность, его политический курс можно назвать умеренно эффективным. Ожидается, что растущая инфляция в Японии позволит уменьшить государственный долг по отношению к ВВП.

Японские власти расширили антироссийские экспортные санкции. По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Ильи Рыбальченко, эти ограничения лишь помогут отечественному производству.