Технологии 31 марта 2023, 23:21 Япония расширила запрет на экспорт в Россию. Рынок займут отечественные производства Эксперт Рыбальченко: санкции из Японии сохранят деньги в России и помогут производству РИА «Новости»

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Япония расширила экспортные санкции против России. В список попавших под запрет поставок включили алюминий, самолеты, беспилотники, строительнаях техника, беспилотники, оптическое оборудование и игрушки. В последние годы уровень взаимного товарооборота между двумя странами постоянно снижался. Освободившееся место после ухода японских экспортеров займут отечественные производители, в том числе из Московской области.

Прикрытый экспорт

Новый расширенный список запрещенных к поставкам в Россию товаров опубликовало Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Запрет начнет действовать с 7 апреля.

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Он коснется экспорта стали и алюминия, а также изделий из них, строительной техники, включая гидравлические экскаваторы и бульдозеры, двигатели для самолетов и судов, электросхем и радиоаппаратуры, самолетов и космических аппаратов, включая беспилотники, фотооборудования, оптического волокна, биноклей и камер, а также игрушек.

В этом году Япония уже запретила поставки в Россию вакцин и медицинского оборудования, роботов и материалов для атомных объектов, а также систем для поиска залежей нефти и газа.

По новому указу Россия до 2024 года при поставке своих товаров в Японию начнет платить специальную пошлину после исключения из списка стран со статусом благоприятной торговли.

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Кризис в отношениях

Объем взаимного товарооборота между Россией и Японией в хорошие времена не превышал 33 миллиардов долларов. В последние годы этот показатель опустился ниже 20 миллиардов, рассказал «360» старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

«На протяжении многих лет был такой нарратив, что Россия и Япония взаимодополняемы в экономическом плане, потому что одна может поставлять ресурсы, а вторая — технологии. Сейчас этот нарратив распространяется в контексте российско-китайских отношений», — пояснил он.

Остаются гуманитарные связи и культурные обмены, которые пока продолжаются. Мне кажется, политики понимают, что это последний рубеж, который нужно сохранить, чтобы использовать эту площадку для улучшения отношений после изменения ситуации. Олег Казаков старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН

Казаков отметил, что в перспективе отношения между двумя странами станут только ухудшаться. Присоединившаяся к антироссийским санкциям Япония не изменит свой выбор и продолжит ограничивать экономическое сотрудничество. Но полного разрыва отношений он прогнозировать не стал.

Неприятность, но не катастрофа

Замена японским производителям найдется всегда — как в большей части мира, которая не поддержала антироссийские санкции, так и внутри страны, заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

«Просто куда будут японцы пристраивать свою продукцию? Они же должны поручить выручку. Не думаю, что производители обрадуются такому решению своих властей. Переизбыток на внешних рынках приведет к тому, что им придется снижать цены», — заявил он.

Новые санкции, подчеркнул экономист, всегда вызывают некое напряжение в случаях, где уже налажены цепочки поставок, а с партнерами работали много лет. Перестройка потребует усилий и средств.

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«Да, это неприятность, но не катастрофа. Тем более, как показала практика, многие производства создаются в самой России», — отметил Дудчак.

Он добавил, что на месте японцев больше бы переживал о своем участии в нефтегазовом проекте «Сахалин», где у японского консорциума SODECO доля в 30%. Иностранные предприниматели уверены, что смогут продолжить принимать в нем участия на фоне решений своих властей.

Смешное потрясание кулаками

Запрет ввоза импортной продукции в Россию означает, что деньги не станут уходить за рубеж, а останутся внутри страны. Их используют для создания новых рабочих мест и предприятий по производству отечественных аналогов. Об этом «360» заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

Могу процитировать академика Сергея Станкевича. Может, я перевираю его слова, но смысл в том, что Россия от ухода зарубежных брендов и санкций только выиграла. Потому что раньше из страны на закупки тратили триллионы, а теперь в стране создают собственные аналоги. Илья Рыбальченко эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области

В качестве примера Рыбальченко привел уход с российского рынка Coca-Cola. Он напомнил, что российские производители за месяц заполнили рынок аналогичной газировкой. При этом многие сегодня отмечают, что она даже вкуснее, чем та, что была ранее.

«Ровно тоже самое сегодня происходит и в сфере промышленности, в сфере игрушек и даже высокотехнологичных сферах. Поэтому такое потрясание кулаками [со стороны вводящих санкций стран] сегодня смотрится комично», — добавил он.

Представитель ОНФ подчеркнул, что переживать о санкциях можно было еще в 2014 году, когда появились первые ограничения, но спустя девять лет российская промышленность уже не волнуется на тему поставок иголок из-за границы.

РИА «Новости»

Взлет Подмосковья

Рыбальченко отметил, что с точки зрения промышленного производства Московская область стала главным технологическим центром России. Регион развивается, а санкции придали ему дополнительный стимул.

«Наш космический наукоград Королев находится в Подмосковье. <...> У нас все нормально, все развивается. А если посмотреть, что творится вокруг Люберец и сколько там машиностроительных и производственных заводов! Подмосковье сейчас на взлете», — добавил эксперт.

Уже работающие в Московской области предприятия постоянно расширяют свои производства. Так, входящий в группу компаний «Гефест» завод «Авиаль», производящий проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов, откроет в дополнении к заводам в Видном и деревне Житнево Домодедовского городского округа еще одно предприятие в городском округе Протвино. Землю заводу подобрала Корпорация развития Московской области.

«Сейчас предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, в ближайшее время завод „Авиаль“ планирует выйти на ежемесячные 100 тонн. Отрадно, что на территории Подмосковья развиваются эксклюзивные для нашего рынка производства», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

«Авиаль» — единственное в России производство, которое применяет технологию финишной очистки, после которой проволока целиком готова к применению и не требует правки и химического травления. Раньше на российском рынке такую продукцию продавали только зарубежные поставщики.

Также при поддержке Корпорации развития Московской области АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» увеличит производственные мощности в городском округе Мытищи. Их продукция востребована во многих сферах, начиная от космических спутников и до подводных лодок. Всего на предприятии разработали и выпускают более 1000 марок уникальных проводов и кабелей разных размеров.

Это только два подмосковных предприятия, которые вполне могут заменить поставки продукции из Японии. Политика импортозамещения российского региона поможет ему не только занять места на рынке, но и создаст новые рабочие места.