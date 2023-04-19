Эксклюзив 19 апреля 2023, 22:45 «Перемога обернется зрадой». Контрнаступление окончательно сокрушит Украину «Голос Мордора»: у контрнаступления ВСУ нет шансов — Россия подготовилась к встрече врага Freepik

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Власти Украины сообщили о начале контрнаступления. ВСУ пошли в атаку на четырех направлениях: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. Об этом 19 апреля заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. Украинское руководство анонсирует операцию уже несколько месяцев, но в его успехе не уверены даже его союзники. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», пресловутое контрнаступление может ограничиться актом терроризма, например, захватом заложников, однако вынудить Россию пойти на переговоры это не заставит. Специально для «360» эксперт рассказал о возможных сценариях разрекламированного наступления ВСУ.

Далее — его прямая речь.

Окопались и забетонировались

Что-то мне подсказывает, что украинский «контрнаступ» вполне может оказаться басаевского, рейдового типа. Прорыв на территорию Белгородщины, например, с захватом нескольких сел, а, может, и выходом к самому Белгороду. По сути дела — обычный захват заложников.

Викимедиа

На Западе любят говорить, что цель «контрнаступа» — вынудить Россию пойти на переговоры. Но понятно, что даже гипотетический успех на Запорожском или Луганском направлениях не заставит Россию пойти на переговоры. Да и успех этот невероятен даже по мнению западных экспертов. Слишком уж там врага ждут. Даже заждались. Окопались и забетонировались, да и сюрпризов всяких приготовлено немало.

Кроме того — «перемога» должна быть очень громкой и обидной для России. Одна из основных ее целей — вызвать негативные настроения у россиян, подорвать доверие к власти. И атака на российские территории, по мнению многих, для этого подходит идеально. Если им еще и продержаться удастся какое-то время, то можно только представить, что из этого будет раздуто.

Цель оправдывает средства

Понятно, что вся группировка, которая будет осуществлять такой план — смертники. Но это же касается и попыток наступления на юге или на Луганск. Людей им вообще не жалко, так что бросят в топку по максимуму. Цель оправдывает все средства. Но если уж и бросать в мясорубку «пушечное мясо», то хотя бы с каким-то смыслом. И проблема в том, что в классическом контрнаступлении гибель этого «пушечного мяса» может оказаться бессмысленной.

РИА «Новости»

Страсть к терроризму

Белгородщина очень удобна для такого рода «наступления» и наверняка хорошо разведана, по крайней мере ДРГ там ловили уже не первый раз. А скольких не заметили — вопрос. Да и внутренняя агентура тоже имеется, это уже понятно.

У главы ГУР [Минобороны Украины Кирилла] Буданова страсть к терроризму, так что операция подобного рода — его стихия. И наверняка он планирует финал, как с Буденовском — фактическое вынуждение России согласиться с каким-то условиями и триумфальный выезд боевиков на Украину под флагами и с оружием. Но если и не получится, и все боевики будут уничтожены, то никто жалеть не будет. Я уже писал, что все они смертники.

Церемониться никто не будет

Вопрос в том, как Россия отреагирует на такой теракт, если он удастся, пусть даже на четверть. Уверен, что западные эксперты и аналитики нашептывают Зеленскому и его банде, что Россия при таком ударе точно дрогнет, там начнется смута, волнения, зашатается власть. Но думать так — критическая ошибка. Перемога может обернуться колоссальной зрадой, так как тогда СВО рискует окончательно превратиться в народное сражение со всеми вытекающими. И церемониться уже никто не будет.

РИА «Новости»

Понятно, что Запад никак не отреагирует на очевидный масштабный терроризм, как и не реагировал ранее, но на Запад никто оборачиваться уже не будет. Даже тем, кто не особо верил в то, что Украина способна напасть на Россию, станет понятно, что это было бы лишь вопросом времени.

Ответ будет сокрушительным

И тогда ответ на такой террористический «контрнаступ» может стать сокрушительным. Никаких больше ползучих наступлений. И, наверняка, в украинской верхушке эти риски осознают и тоже не очень рвутся на подобную авантюру. Но они не хозяева у себя в стране и ими руководят те, кто не особо разбирается в России и не знает ее народ.