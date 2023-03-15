15 марта 2023, 00:14
Киеву воткнули нож в спину. В Германии все меньше желающих бесплатно кормить режим Зеленского
«Голос Мордора»: в бундестаге все меньше желающих кормить киевский режим из своего кармана
Немецкая оборонная промышленность не в состоянии выпускать необходимое количество боеприпасов для Украины. Дело в отсутствии военных заказов от правительства ФРГ, которому для этого придется выделять деньги из своего бюджета на нужды другой страны. Но в бундестаге уже не так яро хотят бесплатного кормить киевский режим. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».
Далее — его прямая речь.
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Помогать бесплатно никто не хочет
Немецким промышленникам не очень-то нравится вкалывать на армию Владимира Зеленского за «спасибо». Инвестировать должны, набирать рабочих и расширять производственные мощности, а что со всей это прелестью будет потом, когда конфликт закончится?
Капиталисты, безусловно, в этом плане были люди беспринципные, но они очень чувствительны к убыткам. Не любят они терять деньги. Да и вообще никто не любит, но они — особенно.
Неожиданный «нож в спину» Киеву воткнул глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Он заявил, что концерн откажется увеличить производство боеприпасов, если правительство Германии не оформит соответствующие гарантированные заказы и не даст под них финансирование.
Несмотря на то, что вроде требование достаточно легко выполнимо, на самом деле все обстоит не так уж и просто. Дело в том, что боеприпасы необходимо производить для другой страны и непонятно, на какие деньги.
Сама Украина оплатить их не в состоянии, значит, это должны сделать власти Германии, а для этого необходимо проводить траты через бюджет или же принимать отдельный закон. Бюджет уже сформирован, а с принятием закона могут возникнуть трудности, так как в бундестаге все меньше сторонников бесплатного кормления режима Зеленского.
Европу ждут бунты
Даже многие из тех, кто поддерживают Украину и желают ей победы, начинают задумывать о финансовом положении страны. А оно находится далеко не в идеальном состоянии.
Закрываются многие предприятия и компании, даже ретейлеры ликвидируют магазины и сокращают персонал. Кто-то из промышленников подумывает переехать в другие страны, где ситуация с энергетикой получше.
Кстати, и глава Rheinmetall Армин Паппергер забунтовал во многом и из-за того, что производство боеприпасов — дело крайне энергоемкое, а эти расходы компании никто не покрывает. Под угрозой химическая промышленность Германии, а планы безумного вице-канцлера Роберта Хабека по «зеленой энергетике» многим вообще видятся как некий выстрел германской экономике в голову.
Пока что это первый бунт, но ожидать их стоит в будущем в товарных количествах и по всей Европе. Единственные, кто как-то зарабатывает на этой войне — США. И, как водится в мировой истории, они делают это опять за счет войны в Европе.
Германия
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Оружие
Украина
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