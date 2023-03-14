Мир 14 марта 2023, 15:48 Rheinmetall признался в беспомощности в вопросе производства снарядов для Украины Глава Rheinmetall Паппергер: нужно нарастить заказы для производства снарядов для Украины U.S. Department of Defense

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Оборонная промышленность Германии не в состоянии производить нужное количество боеприпасов для киевского режима. Причина кроется в недостаточном количестве военных заказов от европейских правительств, заявил руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью агентству Bloomberg.

Он признался, что заводу необходимы эти заказы. Без них концерн не сможет ничего выпускать.

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«Нехватка боеприпасов не будет виной оборонной промышленности. Отрасль может поставить все необходимое», — отметил Паппергер.

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Он также прокомментировал просьбу киевского режима о поставке около 250 тысяч снарядов ежемесячно. По его словам, сделать такое количество будет крайне сложно. Для достижения подобных темпов в Европе придется вдвое увеличить мощности.

На сегодняшний день концерн способен выпускает порядка 450 тысяч артиллерийских снарядов в год. В ближайшие несколько лет планируется увеличение показателей до 600 тысяч.

Офицер Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас уже признался в том, что ВСУ не хватает бойцов и качественной техники для серьезного наступления в Донбассе. По его словам, ситуация на этом направлении для них зашла в тупик.