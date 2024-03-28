Эксклюзив 28 марта 2024, 01:13 «Киевский след очевиден». В России нашли доказательства прямой связи Украины с терактом в Crocus City Hall Политолог Подлесный: спецслужбы РФ выявили связь Украины с терактом в «Крокусе»

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Пока Европа и США били себя в грудь, отрицая причастность Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall и обвиняя в этом ИГИЛ*, в Австрии поддержали Россию. Там заявили, что такой же теракт мог произойти в Вене, где задержали граждан Таджикистана, связанных с Украиной. Важно и то, что в России уже нашли доказательства связи террористов с украинскими спецслужбами. Об этом рассказал директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в интервью ведущему «360» Антону Шестакову.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что теракт в Красногорске напрямую касается и США.

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«Давайте начнем с главнюков. Я имею в виду США. Потому что все, что делается в мире, в той или иной степени касается США», — объяснил политолог.

Сейчас же в Белом доме пытаются убедить всех, что киевского следа в теракте нет. Здесь стоит напомнить о словах директора ФСБ Александра Бортникова, который в интервью журналисту Павлу Зарубину допустил, что ответственность за нападение на Crocus City Hall несут США, Великобритания и Украина.

РИА «Новости»

Подлесный отметил, что, если раньше российское руководство довольно обтекаемо говорило о том, кто мог являться возможным заказчиком теракта, то после задержания исполнителей ситуация прояснилась. В частности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев уже высказался об украинском следе.

«Вчера впервые, наверное, мы услышали от высокопоставленного должностного лица — Николая Платоновича Патрушева, что следы идут на Украину», — добавил собеседник «360».

Патрушев не вдавался в детали, но вряд ли государственный деятель такого уровня сказал это просто так, полагает эксперт.

РИА «Новости»

«Мы исходим из того, что действительно уже сейчас обнаружены данные, возможно, в смартфонах [террористов]. Как это ни пытались скрыть террористы, выбрасывали, но их нашли. Сейчас Следственный комитет работает с содержимым смартфонов», — добавил собеседник «360».

Подлесный отметил, что радикальные исламисты верили, что информация скрыта, но они ошибались.

«Вот сейчас, по всей видимости, заявление Николая Платоновича [Патрушева] и директора ФСБ Бортникова говорит о том, что нашли доказательства прямой связи террористов с украинскими спецслужбами», — резюмировал Подлесный.

*Признана террористической организацией и запрещена в РФ.