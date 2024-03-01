01 марта 2024, 15:51
В бундесвере раскрыли «хитрость» диалога с Киевом через производителя ракет
Офицер бундесвера предложил использовать производителя ракет для связи с Киевом
Обмен информацией между бундесвером и украинской стороной можно обеспечить через производителя ракет Taurus, заявил инспектор BBC бундесвера Герхартц в беседе с несколькими высокопоставленными немецкими офицерами. Полную расшифровку их беседы, в том числе и об обсуждениях удара по Крымскому мосту, выложила главред RT Маргарита Симоньян.
«У политиков может вызвать озабоченность прямая закрытая связь Бюхеля и Украины, что может стать прямым участием в украинском конфликте. Но в таком случае можно сказать, что обмен информацией будет происходить через MBDA, а мы направим одного–двух наших специалистов в Шробенхаузен», — отметил Герхартц.
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Он подчеркнул, что такой ход — это, конечно, хитрость, но с точки зрения политики это, возможно, «выглядит по-другому».
«Если обмен информацией происходит через производителя, то это не связано с нами», — пояснил офицер.
Сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске в ответ указал на появление возможного вопроса, куда поступает информация.
«Если речь идет об информации о целях поражения, которая в идеале включает спутниковые снимки, обеспечивающие максимальную точность до трех метров, то мы должны сначала их обработать в Бюхеле», — пояснил он.
При этом, по его мнению, независимо от этого, можно каким-то образом организовать обмен информацией между Бюхелем и Шробенхаузеном, либо проработать возможность передачи информации в Польшу: «Делать это там, куда можно доехать на автомобиле».
«Вопрос необходимо рассмотреть более пристально, варианты наверняка появятся. Если нас поддержат, то в самом худшем случае мы вообще можем курсировать на автомобиле, что позволит сократить время на реагирование», — добавил Фенске.
Тут же он уточнил, что отреагировать в течение часа, например, не получится. В самом «лучшем случае» речь идет о том, что только через шесть часов после получения информации самолеты смогут выполнить приказ.
«Для поражения определенных целей достаточно и точности более трех метров, но в случае, если необходимо уточнить цель, нужно работать со спутниковыми снимками, которые позволяют ее моделировать. И тогда время реагирования может составить до 12 часов. Все зависит от цели», — подчеркнул он.
Германия
ВСУ
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