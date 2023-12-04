Эксклюзив 04 декабря 2023, 14:58 Новый мир и старые грабли. Как мы все уживемся, когда закончится СВО Публицист Миронова: сдача Украины, кажется, все ближе Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

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Мэр Киева Виталий Кличко поддержал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, признавшегося в том, что ситуация в зоне боевых действия «зашла в тупик». По его мнению, вечно врать народу и «партнерам» не выйдет. Это очередные признаки того, что не за горами мирные переговоры Киева с Москвой. Какими после них будут отношения России с Западом, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Похоже, мир все ближе, Украина выдыхается. Хотелось бы, конечно, чтобы оформлен он был в виде капитуляции. И чтобы на века. Но тут уж как пойдет.

Вообще, о том, как заключать мир, какой, на каких условиях, не пишет сейчас только ленивый. Все знают, как надо и как лучше. А вот о том, как мы будем после этого мира сосуществовать, разговоров почти не встретишь.

Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Мы переживаем наиболее масштабный в Европе со времен Второй мировой вооруженный конфликт. Завтра будет мир. Неважно, в какой форме заключенный. Может, даже не завтра, а послезавтра. Главное, что он будет.

Армии разойдутся, политики сядут за общий стол. А что дальше? Как мы все будет жить друг с другом дальше после наговоренного, написанного, предпринятого?

Zamir Usmanov / Global Look Press

Хватило на четыре года

У России за последние 100 с небольшим лет есть опыт двух крупных войн и нескольких мелких локальных вооруженных столкновений. По ним можно было бы строить аналогию и пытаться угадать, как наша страна поведет себя после завершения СВО. Но вот незадача…

После Первой мировой государство имело мало возможности проявить себя на почве поствоенной дипломатии. Достаточно сказать, что вступала в ту войну одна страна, а выходила из нее — другая. Которая, побеждая на фронтах, вдруг подписала пораженческое мирное соглашение.

После той войны наша страна начала сотрудничать с Германией сразу же. Обе попали в изоляцию: СССР — из-за антибольшевистских санкций, назовем их теперешним языком, а Германия — по причине жесткого Версальского договора.

Викимедиа

В 1922 году СССР и Германия подписали Рапалльские соглашения, в котором сняли претензии друг к другу и оговорили возможность военно-промышленного сотрудничества. В 1925-м в нашей стране уже действовала авиационная школа для будущих пилотов люфтваффе.

Немцам авиацию европейские победители запретили, но сталинская Россия считала себя умнее своих бывших союзников и помогла Германии запреты обходить. Потом началась взаимная торговля. Что из этого вышло, мы помним.

Итак, обида на Германию за четыре года кровопролитнейшей войны оставалась в сердцах наших политиков те же четыре года. Потом начали дружить. Как эту дружбу воспринял отвоевавшийся народ, достоверно неизвестно: сохранилось мало свидетельств.

Во-первых, жителям страны, раздираемой гражданской войной, недавним голодом, репрессиями, было не до немцев. Во-вторых, возобновление отношений с Германией освещалось в прессе тех лет скудно, да и неграмотных было много. Люди, попросту говоря, не знали о новой дружбе.

Представители советской и немецкой сторон в Рапалло: Карл Йозеф Вирт, Леонид Красин, Георгий Чичерин и Адольф Иоффе / Викимедиа

Помогли Германии, чем смогли

Немцы — знали. И относились к советским людям как победители к побежденным.

Немецкая пресса тех лет подробно освещала военное сотрудничество Германии с СССР, оно преподносилось однозначно: побежденное государство помогает победителю вновь стать великим. Побежденными были мы, потому что подписали сепаратный мир фактически на условиях проигравшей стороны.

Неизвестно, что было бы, не придумай большевики дистанцироваться от прошлого царской России и начать дружить с немцами. Может, и не успел бы Рейх набрать столько сил и опыта.

Хотя существенного и решающего вклада в развитие новой Германии Советский Союз все же не внес. Ну, может, на несколько месяцев позже набрался бы потом Гитлер сил. Может, не в июне 41-го, а в декабре бы напал. Может, среди инструкторов люфтваффе было бы на 100 человек, отучившихся в Липецкой авиашколе, меньше.

Надо честно сказать: мы не знаем, как было бы, если бы СССР не возобновил отношения с Германией столь быстро. Зато мы знаем, как стало: Германия напала на забывшего войну соседа. И на других своих соседей, которые простили ей Первую Мировую.

Те же грабли

Но это, повторим, не показатель. СССР был уже другим государством. Интереснее смотреть, как наша страна вела себя после Второй мировой.

Если в двух словах, то — примерно как и после Первой. Вчерашние союзники стали врагами, с которыми СССР получил длящуюся холодную войну. Германия частично стала союзником Советов, хоть и поневоле. «Союзниками» оказались Венгрия, Румыния, Болгария, воевавшие на стороне Германии.

Офицеры немецкого вермахта в Болгарии в 1939 году / Викимедиа

СССР вкладывал в эти страны деньги, восстанавливал их! То же было с Польшей, с которой он в 1939 году воевал. С Финляндией и Японией наша страна довольно быстро возобновила отношения.

Фактически к 1970-му память о войне сохранился только в семьях ветеранов, в советских фильмах и в книгах. В экономике была объявлена «Сделка века»: СССР прокладывал в Германию газопровод. С тех пор он 50 лет поднимал экономику немецкую.

Визит канцлера Конрада Адэнауэра в Москву в 1955 году, после которого были установлены дипломатические отношения между СССР и ФРГ / Georg Brock / dpa / Global Look Press

К Германии советские люди быстро стали относиться как к желанной загранице. После принятия Германией в 1990 году закона о контингентных беженцах туда потянулись даже бывшие советские евреи.

Политики дружили, газ тек по трубам, эмигранты ехали к немцам. Населению, потерявшему в войне 28 миллионов человек, ничего не объясняли.

Дружбу с Германией советские и постсоветские люди восприняли равнодушно. Как и дружбу с врагами по холодной войне, дружбу с американцами, с которыми опосредованно еще недавно воевали в Афганистане, во Вьетнаме.

К американцам у наших людей сформировалось даже подобострастие. Мы — отходчивый народ.

Снова включим газ?

Вообще, война — давний и имеющий свои правила политический инструмент. Неудивительно, что страны после войн вновь сходятся, мирятся, сотрудничают.

Во времена массовой неграмотности и отсутствия СМИ делать это было проще, потому что между примирившимися государствами не вставала память о пролитой крови и обидах.

Очень интересно, как мы будем строить друг с другом новые отношения сейчас. Непросто представить, что скоро все будет — как прежде. В первую очередь — что мы все начнем вновь общаться.

Ibrahim Oner / Keystone Press Agency / Global Look Press

Получится, как ни в чем не бывало возобновится торговля, откроются консульства? Нас снова будут везде пускать? И мы вновь сможем ходить по европейским ресторанам, где еще недавно вешали объявления о том, что русским вход запрещен?

Но ведь при заключении мира останется обида, причем, едва ли не большая — на Запад, который демонизировал Россию, обложил нас унизительными ограничениями, заставил многих наших сограждан проходить через оскорбительные русофобские процедуры.

Они почти два года говорили, что мы дикари, агрессоры, мы не чувствительны к свободе, нас нужно изолировать, наказать, растоптать, расчленить. Что потом?

Здесь уже поднимали тему необходимости при заключении мира или принятии от Украины капитуляции отменить все санкции и все ограничения, касающиеся обычных россиян, чтобы мы не получили де-факто новый сепаратный мир, на сей раз заключенный элитами, с которых бы сняли ограничения, а про нас бы вдруг забыли. Но говорить нужно шире.

Планируя мир, возобновление торговли с Россией, новую с ней дружбу, запад и Украина должны учитывать обиды и оскорбления, нанесенные нашим обычным гражданам. Сколько про нас всего наговорили, написали. Что уважаемые западные партнеры будут со всем этим делать после мира?

Не говоря уже о проблеме участия граждан западных стран в боях на стороне Украины и поставке ей оружия. Сегодня они участвуют в конфликте против нас и шлют для убийства наших солдат танки, а завтра как ни в чем не бывало захотят покупать у нас газ?

Pool / Ukrainian Presidentia / Global Look Press

Естественное отторжение

Раньше было возможным закрыть глаза на обиды, не отвечать перед рядовыми жителями воевавших стран и строить торговые и политические отношения так, будто ничего «такого» и не было. А сейчас?

В век, когда все наблюдают за полем боя и войной санкций онлайн, все видят и запоминают, какую чепуху говорили про нас европейские политики, как они собираются налаживать с нами отношения?

Делать это придется. Россию, даже и участвующую в боевых действиях, не удалось выключить из мировых процессов. Когда мы закончим с СВО и сосредоточимся на своем развитии, обойти и объехать нас не получится тем более.

Мне кажется, что не только западные или украинские, но и наши политики могут недооценивать влияние новой реальности, в которой все люди все помнят. Возможно, они думают, что можно будет продолжать отношения с недавними противниками, не дождавшись от них какого-либо публичного объяснения с нами, обычными гражданами.

Мне кажется, что это будет невозможным. И прозападный курс России, который она вела фактически 30 лет, тоже невозможен. Сдается мне, что Запад не снизойдет до объяснений и извинений перед нами, а мы на этот раз не скоро забудем обиды.

Так что, Россия останется повернутой на Восток, к Азии, к Африки, к Латинской Америке. Вероятно, даже при полной капитуляции Украины Россия не сможет восстановить отношения с Западом на прежнем уровне — население не позволит. Следовательно, развитие многополярного мира продолжится.

Это нормальная и здоровая реакция не только человека, но и государства: тянуться к тем, кто тебя не оскорблял и не убивал. Африка, Индия и Латинская Америка при первой возможности отворачиваются от колонизаторов — это нормально. Китай отворачивается от Запада, который пытался его колонизировать. А мы наконец нашли силы и достоинство отвернуться от Запада, воюющего с нами вновь и вновь.

The Kremlin Moscow / Global Look Press

Надоело прощать

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что рабочие немецких оружейных заводов работают в четыре смены, чтобы поставлять Украине снаряды. В третий раз за 100 с небольшим лет рабочие Германии трудятся в четыре смены, чтобы убить побольше наших сограждан. Как мы будем жить с этим знанием после примирения?

Как собирается жить с этим Германия? Она рассчитывает, что российские власти легко и непринужденно ей после окончания СВО снова пустят газ и она на нашем газе начнет вставать на ноги?

А если наши люди потребуют этого не делать?

В своих отношениях с Украиной мы как-нибудь разберемся. С остальными, похоже, нас ждут трудности. Россия щедрая душа, она всегда и всех прощает, даже если никто у нее прощения не просит. На этот раз будет так же? Оскорбили, обложили руганью и санкциями, фактически заперли всех снаружи, объявили курс на нашу изоляцию. И так в третий раз за 100 лет.

Вряд ли люди захотят поворачиваться после всего этого лицом к Западу. Здесь кроется большая неожиданность для элит, которые могут планировать возвращение всего на свои места: возобновить вечеринки в Сен-Тропе, опять летать на выходные к детям, учащимся в престижных западных университетах, и откладывать деньги для старости на Лазурном берегу.

А население может не захотеть прощать обиды, потому что пролилась кровь и ее в режиме реального времени видела вся страна. А, главное, дважды уже простили и видели результат.

Так что, скорее всего, на этот раз как ни в чем ни бывало все вернуть уже не получится и можно точно сказать, что конфликт с Украиной развернул Россию к Востоку.

Помиримся, конечно. Но теплых дружеских отношений с Западом у России еще долго не будет. Население не позволит.