Эксклюзив 07 августа 2023, 14:37 Мир для всех, а не избранных. Что должна требовать пятая экономика планеты Публицист Миронова: России нужно повлиять на Запад, чтобы мир заключали на ее условиях РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Тем временем мэр Баден-Бадена направит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок официальное предложение сделать всемирно известный курорт местом для переговоров между Москвой и Киевом. Однако мир с Украиной следует заключать только при снятии всех санкций и ограничений, затрагивающих россиян, рассказала публицист Анастасия Миронова в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Разговор о мире окончательно созрел. И дело не в том, что Зеленский ездил в Джидду, где предложил 10 пунктов о перемирии. Нет! Мир, ну или по крайней мере окончание острой фазы военного конфликта, ощущается в воздухе.

Маловероятно, что Украина сможет воевать в том же темпе. Ее потери слишком велики, экономика чрезмерно разрушена, история украинской государственности уж очень коротка для того, чтобы население самоотверженно шло на убой.

Запад тоже выдохся. Видны как усталость от непомерных трат на вооружение и следующих за ними коррупционных скандалов, так и раздраженность от наводнивших Европу украинских беженцев. Украинцы немного поднадоели европейцам и успели войти в европейский фольклор еще до СВО и даже до безвиза. Сейчас «западные партнеры» от своего незалежного соседа совсем устали.

В США тоже утомление, жизнь там не такая великолепная, чтобы люди второй год поддерживали траты на Украину, пускай даже примерно четыре из пяти выделенных ей долларов идут американскому ВПК. Сегодня критики Демпартии говорят о неуместности трат именно на ВПК, понимая, что вливания в Украину — это спонсирование своей оборонки.

В стране полно нищих, море неграмотных, Штаты тяжелейшим образом пережили пандемию и были шокированы состоянием собственного здравоохранения. На этом фоне тратить излишки для заказов частному военпрому — роскошь. Американцам Украина надоела, это видно даже через океан.

«Ах вот она какая, Россия?»

Еще видно некоторое отрезвление. Американцы не тупые, но, скажем так, в массе своей малоэрудированные. Неоднократно за минувшие полтора года не только блогеры, но и большие телекомпании проводили на улицах опросы: знают ли граждане, где находится Украина, а где Россия, что это за страна такая Россия, какое имеет оружие?

В этих опросах сразу была видна причина, по которой у американской Демпартии вырос длинный нос и она сунула его в наше с Украиной разбирательство: американцы вообще не понимали, что такое Россия. Многие считали, что Украина большая страна, а Россия — маленькая.

Чуть ли не на CBS я видела передачу, в которой рассказывали, что все без исключения респонденты проведенного телеканалом опроса не знали, что у России есть ядерное оружие и его столько же, сколько у США, а носители совершенней. Американцы долгое время думали, что Демпартия тратит деньги на поддержание какого-нибудь условного Уругвая, воюющего против, к примеру, Панамы. И были поражены, узнав, что Россия — самая большая страна с самым совершенным ядерным оружием.

Это существенно отрезвило население. Оно перестало понимать, какую пользу несет Америке вмешательство в российские дела.

Освободительная война

Есть еще одна причина — возможно, главная, по которой переговоры и мир могут оказаться ближе, чем мы думаем. Это отношение к России самих украинцев.

На Украине все же очень много русских, которые воспринимают СВО как освободительную войну. Это важнейший моральный аргумент СВО. Официальный Киев может сколько угодно сравнивать Россию с Третьим рейхом, но сами украинцы отлично понимают: в стране целые русские области, где люди родились русскими, говорят на русском и ни в какую Украину не собирались.

По их мнению, к ним на помощь пришли соплеменники, которые имеют общую с ними историю, говорят на том же языке, исповедуют ту же религию. Эти люди составляют огромную часть населения Украины и подавляющее большинство жителей областей, за которые ведутся бои.

Воевать за единую Украину их можно заставить преимущественно силой, а она на исходе. Воевать за этих людей силами исключительно Западной Украины бесперспективно. Неприятная для Запада правда, которую он скрывает от своих обывателей: западные украинцы не считают русские области настолько своими, чтобы за них воевать. Так что это еще один довод в пользу того, что Украина сама скоро захочет все закончить.

А значит? Значит, пришла пора говорить о мире.

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Снять пресс санкций со всех, а не с избранных

И мы, обычные россияне, не составляющие политическую или финансовую элиту страны, здесь и сейчас должны громко заявить, что все будущие переговоры должны вестись Российской Федерацией с учетом и наших интересов. Нам ведь Владимир Путин говорил, что все общество консолидировалось. И это правда — россияне проявили сплоченность.

Отношение к СВО, армии, фронту было практически единодушное: «Надо так надо». Мало кто раскис или пустился в истерику. Все поняли, что пришла пора слова «надо».

Нет никаких сомнений, что у власти с обществом и в целом с населением в первые же дни боевых действий был достигнут консенсус. Все заплатили за СВО. Сотни тысяч военных — тем, что пошли сражаться, выносят лишения, рискуют жизнью.

Десятки миллионов человек внесли большой вклад в поддержание армии и новых регионов: сжали зубы, пошли вязать носки для фронта, покупать приборы ночного видения, собирать гуманитарную помощь. Даже если люди не слали денег, не плели маскировочных сетей и не возили грузы в горячие точки, они заплатили за победу России: фактически внедренным против россиян, через санкции и усложнение перелетов, запретом на выезд из страны, потерей работы из-за ухода бизнеса, удорожанием многих импортных товаров.

Девушки у закрытого магазина одежды Victoria’s Secret в ТЦ «Охотный ряд» в Москве, март 2022 года / РИА «Новости»

Заплатили даже эмигранты: кто-то потерял на Западе работу (например, в Польше сотрудница дочерней фирмы IKEA сейчас судится — ее притесняли из-за русофобии), у кого-то блокировали счета. Мне кажется, мы должны сейчас объяснить не только для Запада, но и нашей власти, что нам нужна не просто победа, а заключенный на ее основе мир с полным восстановлением авиаперевозок, снятия рестрикций против нашего экспорта и импорта, со снятием санкций со всех частных лиц.

Нельзя допустить, чтобы соглашение о мире или перемирии хоть в какой-то части сохранило негативные ограничения, касающиеся обычных граждан, но при этом выторговывающее право для элиты или крупного бизнеса возобновить там работу, хранить деньги. То есть не должно быть такого, что мы заключили мир, олигархам и госструктурам разморозили депозиты — и все довольны. А обычные люди остались без виз, без путешествий, с ограничениями по банковским картам.

Мирное соглашение должно предусматривать снятие санкционного пресса не только с государства и олигархата, но и с обычных граждан. Мы все заплатили за будущую победу и мы вправе требовать, чтобы при заключении мира были учтены интересы и таксиста, который не может купить детали для своего Ford, и бабульки, вынужденной переплачивать за корейский холодильник, и айтишника, который раньше летал на выходные в Италию за 50 евро, а теперь сидит в России.

Конец эпохи голодранцев

Думаю, Россия может сейчас рассчитывать ставить Западу такие условия. Потому что случилось то, что дельные экономисты прогнозировали давно: закат эры голодранцев.

Если говорить откровенно, то конец XX и начало XXI века были торжеством стран, у которых, вообще-то, ничего нет: газа, нефти, пахотных земель, драгметаллов, урана — ничего. Это и были голодранцы, сумевшие встать во главе паровоза. Но все меняется.

Подъем России, Латинской Америки и даже Африки — тоже часть сложившейся тенденции: к росту влияния стран, богатых ресурсами. Ни одна из европейских стран не попала в новый топ-5 сильнейших экономик мира. Германия — шестая, Франция — десятая. Россия, если что, поднялась на пятое место (по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности. — Прим. ред.).

Новый рейтинг отражает новую реальность. Шесть стран первой десятки — так называемый второй мир. Запад нас такими считает. Вторым сортом. Они верили, что остаются первым. По факту это уже не так.

Фактически именно у нас, у этих шести стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия, Индонезия, Турция), много чего есть. У Франции, Германии и Японии ничего нет. У Нигера больше ископаемых, чем у Германии. Новая эпоха, в которой технологии де-факто стали общественным достоянием, ценит реальные, а не виртуальные богатства.

РИА «Новости»

Мы в этой новой эпохе, где ценятся ресурсы, страна, у которой все есть и которая при этом имеет огромное преимущество в вооруженном конфликте, поддерживаемом странами, у которых мало ресурсов или их нет вообще.

Те же США уже несколько лет балансируют, потихоньку из экспортера превращаясь в импортера. Так, в 2018 году импорт в Соединенные Штаты превысил экспорт. А в 2022 году они смогли немного нарастить показатели экспорта лишь за счет поставок топлива в Европу, обложившую Россию санкциями. Импортером продовольствия Америка уже стала.

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У России, если что, экспорт почти в два раза превышает импорт. Одно время мы слышали снисходительное: что Россия — бензоколонка, что мы позорно распродаем ресурсы. Оказалось, мы просто страна, которой есть что продавать.

И в новой эпохе, в которой страны-голодранцы теряют влияние, Россия может и должна диктовать условия мира. Главное, чтобы он не был заключен с соблюдением интереса узкой прослойки лиц.

Мы все пострадали, все заплатили хоть чем-то. И будущий мир должен полностью снять с нас всех бремя ограничений.

Правда, есть опасность, хоть и очень небольшая, что Запад этого все же не сделает ради спасения украинцев, ведь они западным людям по большому счету никто. И тут Украина попадет как тот кур в ощип.

Ведь может случиться так, что Джо Байдену будет выгодно, чтобы украинцы еле дыбались на фронте еще год с лишним, дабы президент США перед выборами не провалил Демпартию. При этом Россия не ослабит хватку.

Сценарий, при котором наша армия отвоевала все русскоязычные территории, восстанавливает их после 30 лет украинской разрухи, а украинцы продолжают постреливать, и так годами, тоже возможен.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ, 31 июля 2023 года / РИА «Новости»

Но так как мы — богатая ресурсами страна, которая вступает в эру, когда диктовать правила будут отнюдь не голодранцы, России следовало бы употребить свое влияние для заключения мира на своих условиях, которые гарантируют снятие пресса санкционного давления не только с государственных финансовых инструментов и с элиты, но и со всего населения, которое проявило героизм на фронте и консолидацию в тылу.

Иначе население свою родину не поймет.