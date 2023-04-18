Эксклюзив 18 апреля 2023, 19:22 Три способа для «отскока вверх». Как Макрон будет восстанавливать свое реноме Политолог Макаркин: рейтинг Макрона в ближайшее время вряд ли повысится Участники акции протеста в Париже против повышения пенсионного возраста во Франции, 31 марта / РИА «Новости»

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Протесты из-за пенсионной реформы во Франции не утихают. В Париже, Бордо, Нанте и Ренне — беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Президент страны Эммануэль Макрон не распустил правительство, как многие ожидали, а напротив, вновь заявил, что перемены необходимы, а их результат он хочет увидеть через 100 дней. Закон о переносе возраста выхода на пенсию до 64 лет подписан. Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал «360», что происходит с рейтингом французского лидера и какими способами тот может восстановить свое реноме.

Далее — прямая речь.

Общество настроено негативно

Некоторые эксперты полагали, что Эммануэль Макрон отправит в отставку правительство. [Кто-то уверял], что будет сформировано новое правительство.

Но, как я понимаю, Макрон дал возможность премьер-министру остаться на посту — по крайней мере, на какое-то обозримое время, [а также дал указание] предложить какие-то популярные решения.

Вряд ли президентский рейтинг в ближайшее время вырастет — с учетом того, что общество настроено весьма негативно. [Немаловажную роль играет] здесь еще есть такая обида: решение [о пенсионной реформе] было принято без голосования в Национальном собрании.

[Нужно сказать, что такой способ принятия реформы] предусмотрен французским законодательством. В этом случае ставится вопрос о доверии правительству, что и было сделано. Однако правительство смогло избежать отставки, [закон приняли]. Тем не менее осадок остался, что таким [способом] обошли народных избранников.

РИА «Новости»

Решение было принято в условиях, когда, с одной стороны, это явно необходимо для французской экономики, с другой — против выступало абсолютное большинство населения.

Естественно, это вызвало неприятие: рейтинг Макрона достаточно серьезно упал, и я думаю, что в ближайшее время он вряд ли значимо повысится. Каких-то оснований для «отскока» вверх на сегодня не видно.

Три способа исправить положение

Каким образом Макрон будет выходить из этой ситуации? Следующие президентские выборы пройдут в 2027 году, он на них не сможет баллотироваться, уже идет второй срок. Значит, есть время для того, чтобы как-то исправить свое реноме. Это можно сделать тремя способами, причем они взаимодополняемы.

Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже, 13 апреля 2023 года / РИА «Новости»

Во-первых, [он может] пойти на какие-то популярные шаги, в том числе в сфере трудовых отношений или иных сферах. В своей избирательной программе Макрон делал ставку на развитие образования и науки. Здесь могут быть какие-то решения. Он уже идет по этому маршруту, как мы видим из поручения правительству.

Второй момент. Если в экономике будут очевидные для населения улучшения, то можно объяснить это в том числе повышением пенсионного возраста. Мол, конечно, нам пришлось пойти на такое непопулярное решение, но вот зато произошло оживление в экономике.

[Есть третий способ], он свойственен всем французским президентам начиная с Шарля де Голля. Можно попробовать добиться успехов в области внешней политики.

Например, отстраниться от США, позиционировать себя как ведущая страна в Европейском союзе, попробовать договориться о чем-то с Китаем. Видимо, Макрон будет действовать по всем трем направлениям.