Эксклюзив 05 февраля 2024, 15:17 Как американские СМИ увольняли Залужного Публицист Миронова: все значимые вопросы на Украине решают США и Британия Главком ВСУ Валерий Залужный (слева) и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, 2023 год / Официальное интернет-представительство президента Украины

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Соединенные Штаты не собираются препятствовать возможному увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, это «суверенное право Украины и ее президента». Тем временем СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота. О том, как все мало-мальски значимые вопросы на Украине решают — и озвучивают — другие, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

«Вашингтон не станет вмешиваться в возможное решение Киева об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS. Не станет вмешиваться? Ну слава богу. А мы-то думали…

Вообще говоря, удивительная страна. Участвует в боевых действиях почти два года. Начиная с января 2022-го обо всех основных военных и внешнеполитических действиях властей Украины мы так или иначе узнаем из западной прессы и от западных правительств. Каково погибать за страну, в которой власть ничего не решает?

Кто кого проинформировал

У меня ненависти к украинцам нет. Есть большое чувство жалости. Тем более что какие там в основном украинцы? Русские же. Сердце разрывается, когда читаешь, как за них все решают. С чего началось «увольнение Залужного»? После непонятных обрывистых сообщений в Telegram о смене главнокомандующего ВСУ написали в британской прессе.

Пока украинские Telegram-каналы со ссылкой на депутатов Верховной рады Дмитрука и Гончаренко писали лишь о предположениях, газеты в Британии разрывалась от заголовков: «Залужного уволят через неделю», «Решение об увольнении Залужного будет принято в ближайшие дни», «Причиной увольнения Залужного станет сбитый самолет с украинскими пленными».

Полное ощущение, что вопрос об увольнении этого несчастного Залужного решался где-то на глиссаде между Лондоном и Вашингтоном.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Может, и не собирался его никто увольнять. Ведь второй год пишут и пишут: про скандал, про натянутые отношения, про неудачи и электоральные аппетиты Валерия Залужного, а Зеленский все никак его не уволит.

И когда в пятницу в The Washington Post вышла статья «Украина проинформировала администрацию США о намерении уволить Залужного», я, честно говоря, три раза прочитала заголовок наоборот: что это администрация США проинформировала Украину. Поставила перед фактом. Чего, мол, ни мычишь, ни телишься, алле, давай уже, поехали!

Вот и Нуланд!

В Киеве вдруг появилась Виктория Нуланд. С какой-то очень странной формулировкой: СМИ сообщили, что она приехала «предотвратить» военный переворот. А Владимир Зеленский тут же, на подлете Нуланд, счел нужным сообщить, что таки думает об отставке Залужного. Хотя, повторю, не похоже, чтобы думал. Может, у него и нет там больше никого, кем эту дыру заткнуть.

Вы вот уверены, что это власти Украины предупредили Вашингтон об отставке главнокомандующего, а не наоборот?

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в Киеве / Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Если бы речь шла о России и Шойгу, вряд ли бы нашлись в мире серьезные люди, готовые внимательно вчитываться в американские прогнозы по поводу, допустим, министра обороны. Или по поводу российского главкома.

Не припомню, чтобы такие публикации активно появлялись и обсуждались. Их никто не пишет, потому что никто не верит, что в Америке про кадровые решения в нашей армии узнают раньше, чем в России.

А про Украину — верят. Я бы даже сказала, что не поверили бы в то, что Украина сама что-то решает.

Представляете, если бы новость об отставке Залужного на совершенно ровном месте в первую очередь появилась бы на украинском канале «1+1», кто бы вообще поверил в такое? Мы никогда не видели, чтобы хоть одна важная новость о военных или высших политических решениях Киева приходила из Киева — ей непременно сопутствовали подготовительные вбросы, прощупывания в западной прессе.

Долой испорченный телефон!

Вспомните хотя бы легендарный контрнаступ! Весь прошлый год мы читали у американцев и британцев о новых сроках наступления. И меня неизменно изумляло, почему же о новом переносе даты наступления сообщает Лондон.

«Контрнаступление ВСУ может задержаться на неделю из-за распутицы» — так писали, допустим, британцы. А почему британцы? Украинцы разве сами не знали, что их танки в грязи вязли?

Matthew Hatcher / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британцы сообщали, американцы уточняли. Доходило до того, что американская пресса анонсировала, сколько бойцов ВСУ нужно для наступления на каждом направлении.

Потом уже пошли совсем нехорошие сообщения оттуда: сколько солдат погибнут при контрнаступе, сколько нужно еще мобилизовать, сколько формы закупили для ВСУ, сколько закупят комплектов женского обмундирования, каких женщин будут мобилизовывать, будут ли. И о том, разрешено или не разрешено украинцам наносить из западной техники удар по территории России вне фронтовой линии. Ни кокетства, ни стыдливости.

В какой-то момент Запад, кажется, решил сократить траты времени и сил на промежуточные звенья цепи и поставил на должность пресс-секретаря теробороны ВСУ американца Эштон-Чирилло. Помните такого трансгендера?

Быстро улетел домой, так как расходился по поводу обещания убивать наших журналистов. Уволили. А было удобно. И, главное, честно.

Еще честнее было бы вообще функции спикера Зеленского передать пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Функции спикера их МИД — штату Блинкена, а от лица украинского Министерства обороны пусть говорят сотрудники Ллойда Остина.

У меня лично сложилось полное ощущение, что все мало-мальски значимые вопросы на Украине решают Вашингтон и Лондон. Зачем миру испорченный телефон в виде непонятных украинцев, которые могут лишь исказить информацию? Конфликт серьезный, ставки большие, давайте говорить напрямую с главными акторами.

Зеленский и глава Минобороны США Ллойд Остин, ноябрь 2023 года / Ukrainian Presidential Press Off / XinHua / Global Look Press

Недостойный финал революции достоинства

Это было бы для всех, конечно, удобнее. Правда, очень уж интересно, каково жить и умирать в стране, за которую все самые судьбоносные решения озвучивают другие? Какое-то достоинство должно быть национальное?

Представьте, что у нас даже не о планах армии, а, скажем, о ценах на яйца в первую очередь сообщали бы американцы. Допустим, открываем утренние новости, а The Washington Post накануне передала, что сегодня у нас подскочат в цене яйца. А мясо подешевеет. И запустят новую станцию метро.

Как-то неприятно стало бы, да? Я бы себя чувствовала резидентом камеры-обскуры. Ну или куклой в лубочном театре. Уверена, что у всех бы в России только и было разговоров, что о том, как, собственно, американцы могли первыми узнать про наши цены.

В России у людей есть чувство национального достоинства. Оно не обостренное, а нормальное. Такое, как у жителей многих других стран. Включая самих американцев. Которым тоже будет непонятно, если они о повышении цен на бензин или о назначении своего министра финансов впервые услышат по Russia Today.

А украинцы гордятся. Каждое американское или европейское заявление, касающееся хоть каких-то решений по Украине, судьбы ее армии, ее спецслужб, активно ретранслируется по украинским СМИ с положительной коннотацией.

Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Если народ Украины и не гордится массово тем, что за него все решают в США и Великобритании, то, по крайней мере, ему пытаются эту гордость навязать, сформировать радость от покровительства старших братьев. Как будто даже почетно делегировать внешним силам решение увольнять главкома, рассчитывать мобилизационный ресурс или заказывать военную форму.

Некоторые украинцы — как обыватели, так и политики, чиновники, публичные лица — просто от радости подпрыгивают, пересказывая очередные решения США или Британии по Украине.

Гордость-то должна быть? Самосознание? Самоуважение? Ладно бы речь действительно касалась цен на бензин или яйца. Но, кажется, Запад все чаще озвучивает за Украину, как, где и в каком числе ее гражданам умирать. От такого становится не по себе. И сразу понимаешь психологию жителей Ирана, КНДР или Кубы.

Я лично после февраля 2022 года стала хорошо представлять себе людей, которые выбирают независимость при изоляции вместо якобы свободы, но в условиях, когда все решения за тебя принимают вообще на другом континенте. Что лучше: служить 10 лет в армии КНДР и слушать своих генералов или под команду генералов чужих ехать на чужом танке умирать за чужие идеи?

Была на Украине революция достоинства, а теперь, похоже, началась война достоинства. В том смысле, что вот достоинства-то национального нашему противнику недостает.