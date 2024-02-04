Мир 04 февраля 2024, 21:50 США не помешают возможному увольнению Залужного Салливан: США не вмешиваются в ситуацию с возможным увольнением Залужного РИА «Новости»

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Американские власти не станут вмешиваться в возможное решение властей Украины об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS.

«Мы дали понять, что не собираемся вмешиваться в это конкретное решение. Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать решение. Поэтому мы не вмешиваемся. Это суверенное право Украины и [президента] Владимира Зеленского», — пояснил он.

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Также чиновник проигнорировал вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, как возможное увольнение Залужного повлияет на ситуацию в зоне спецоперации.

В СМИ ранее появилась информация, что Зеленский боится реакции союзников на отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. К тому же, после этого на Украине могут начаться беспорядки.

Конфликт между главкомом и президентом обострился на прошлой неделе, когда они обсуждали вопрос о мобилизации граждан Украины. Тогда Залужному предложили оставить свой пост.