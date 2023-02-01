Эксклюзив 01 февраля 2023, 13:55 «Северный поток — 2» стал угрозой интересам США. Из теракта на газопроводе они извлекли выгоду Политолог Ярошенко: США извлекли выгоду из взрыва на газопроводе «Северный поток — 2» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о причастности администрации президента Джо Байдена к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом свидетельствует поведение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая не стал скрывать радости после теракта. С американским журналистом согласился руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Он отметил, что «Северный поток — 2» угрожал политическим и экономическим интересам США в Евросоюзе. Поэтому их причастность к взрывам вполне объяснима.

Далее — прямая речь собеседника «360».

С самого начала строительства «Северного потока — 2», которым занимался не только «Газпром», но и французские, немецкие и голландские фирмы, против газопровода выступали США, Польша и ряд других государств Восточной Европы.

Это было связано с тем, что «Северный поток — 2» играл серьезную роль в укреплении позиций на энергетическом рынке немецких и австрийских компаний.

Трубопровод позволял им получать газ из России напрямую, не переплачивая странам-транзитерам, как это происходит сейчас, когда газ идет через Польшу и за это немцы должны платить.

Газовый распределитель

По сути, Германия могла стать центром, который занимался бы распределением газа по странам Европы, регулировал бы цену и стал бы одним из самых сильных партнеров России. Это сильно било по политическим и геополитическим интересам США и Великобритании — их союзника. Поэтому теракт на «Северном потоке — 2» оказался очень выгоден американцам.

Пострадавшими в этой ситуации стали Германия, Австрия, Нидерланды, а также все страны, которые зависят от поставок российских энергоресурсов. Теперь они не только не могут участвовать в формировании цен на газ, но и вынуждены продолжать переплачивать за поставки энергоносителя в том числе странам-транзитерам, если речь идет о закупках российского газа, или переплачивать за СПГ из Америки.