Мир 01 февраля 2023, 03:32 Администрацию Байдена уличили во лжи о взрывах на «Северных потоках» Ведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена причастна к взрывам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Радость заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» говорит о причастности администрации главы Белого дома Джо Байдена к диверсии. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал», — возмутился телеведущий.

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Карлсон также отметил, что в январе 2022 года Нуланд «грозилась взорвать трубопроводы „Северный поток“, чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу». Произошедшее телеведущий назвал крупнейшей природной катастрофой в истории, которая была создана «руками человека».

«Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это», — отметила бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард.

Также, по ее словам, действующая администрация Белого дома пыталась преподнести «абсурдную ложь» о том, что Россия якобы «сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике».

На слушаниях в сенате Нуланд признала, что Белый дом и Конгресс обрадовались превращению газопровода «Северный поток — 2» в груду металла. Замглавы Госдепа согласилась с тем, что Штаты получили выгоду от выхода газопроводов из строя.