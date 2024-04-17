Эксклюзив 17 апреля 2024, 13:23 Железная поддержка начала ржаветь? Чем Израиль вывел США из себя Политолог Лиманов: США охладили пыл Израиля из-за атаки на консульство Ирана Global Look Press

Читать 360tv в

В частных контактах США сообщили Израилю неприятную новость: если с обороной от действий Ирана Пентагон еще готов помогать, то вот контратаковать Тегеран силам ЦАХАЛ придется самостоятельно. По крайней мере об этом сообщил американский канал ABC со ссылкой на источники. Начала ли ржаветь «железная поддержка», которую Джо Байден пообещал Биньямину Нетаньяху?

Помощь США Израилю: сами расхлебывайте

Примерно так можно охарактеризовать то, что негласно предложил Израилю Вашингтон. Пока представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби всячески избегает обсуждать любые заявления в связи с возможным ответом Израиля на запуск иранских беспилотников и ракет, глава Пентагона Ллойд Остин в телефонных разговорах с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом сообщил: любые контратаки — без нас.

Реклама

«Остин очень „прямо“ дал понять, что США не планируют присоединяться к потенциальному контрнаступлению от имени Израиля», — процитировали журналисты ABC свой источник в правительстве.

Президент США Джо Байден на совещании Совета нацбезопасности после удара Ирана по Израилю / Global Look Press

Эту позицию Белого дома и Пентагона успели в Штатах обругать свои же «ястребы», мечтающие отправить в огненный ад какую-нибудь ближневосточную страну во имя спасения Израиля.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уверен, что Байден пытается «связать руки союзнику, подвергшемуся нападению».

«Если бы приверженность президента жизненно важному союзнику была „железной“, его ответом на нападение, произошедшее в эти выходные, не была бы попытка отчитать ее лидеров за реагирование в целях самообороны», — объяснил он.

Хвост виляет собакой?

Политолог, сотрудник военно-исторического музея Победы Антон Лиманов рассказал «360», что в отношениях Америки и Израиля многое объясняется длительностью контактов, а также сложнейшими связями ближневосточных стран. Но в диалоге Вашингтона и Тель-Авива так или иначе работает право сильного.

«В Соединенных Штатах живут 300 миллионов человек, в Израиле — 10 с половиной миллионов. США — сверхдержава, обладающая и первая применившая в боевых действиях атомное оружие. И Израиль — небольшая страна на Ближнем Востоке. Однако он всегда был константой в мерцающих союзнических обязательствах американцев и останется ею, по всей видимости», — добавил эксперт.

«Байден, не верь ему! Выступи за мир», — надпись на плакате против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив / Global Look Press

Основной причиной, по которой Штаты решили аккуратно самоустраниться, предоставив Израилю возможность самостоятельно разбираться с последствиями им же принятых решений, стал тот факт, что 1 апреля именно Израиль разнес иранское консульство в Дамаске. Тем самым правительство Нетаньяху нарушило заповедный закон любых международных отношений — напало на диппредставительство.

«Израиль разрушил консульство Ирана, погибли 16 людей, включая начальника одного из подразделений Аль-Кудс, бригадного генерала Мохаммада Реза Захеди. Ирану это, естественно, очень не понравилось, мягко говоря. Это страшный удар», — пояснил Лиманов.

По словам политолога, права дипломатов на неприкосновенность соблюдали даже в самых критических исторических ситуациях.

Двадцать второго июня 1941 года посол СССР в Германии Владимир Деканосов сел в поезд и отправился в Москву. Его поезд никто не тронул, ни один немецкий бомбардировщик. В то же время немецкий посол граф фон Шуленбург принес в Кремль позорную филькину грамоту о разрыве отношений с Советским Союзом и покинул страну. Потом, правда, он оказался все-таки немецким патриотом — участвовал в заговоре против бесноватого фюрера. Антон Лиманов

Поэтому неудивительно, что Штатам, у которых есть своя печальная история нападений на американские посольства в том же самом Иране во время Исламской революции 1979 года, не понравилась вольность, которую позволил себе Израиль.

«Нетаньяху рассчитывал, что американские политики скажут по этому поводу одно, а сделают, как водится, другое. Оправдались ли его ожидания — станет ясно позже. Значит ли осторожность Вашингтона охлаждение в отношениях с Израилем? Вряд ли. Это постоянная величина для Штатов, если это и охлаждение, то совсем недолгое», — заключил Лиманов.