16 мая 2023, 02:23
Из гегемонов в паразиты. США разучились зарабатывать, оказавшись на пороге дефолта
«Голос Мордора»: мир больше не захочет содержать США, оказавшиеся на пороге дефолта
США оказались на пороге дефолта, однако власти страны до сих пор не определились, как решить сложившуюся проблему. Некогда мощная в экономическом плане страна оказалась просто не в состоянии зарабатывать деньги, поставив под угрозу благосостояние рядовых американцев. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал «360», что Штаты уже запустили процесс «обезжиривания» своих союзников, ведь другими путями выбраться из кризиса им не удастся.
Далее — прямая речь.
Дефолт и шантаж
В США до сих пор никак не могут решить проблему государственного долга. Президент Джо Байден пытается уговорить республиканцев, но те упираются, шантажируя Белый дом возможным дефолтом. Уже появились идеи и вовсе повышать государственный долг США «волевым решением» одного только президента, без одобрения конгресса, или же вообще отдать этот вопрос полностью на откуп Федеральной резервной системе.
Но вполне вероятно, что до дефолта не дойдет, потолок госдолга будет повышен, и ФРС снова включит печатный станок, вливая в экономику США деньги, обеспеченные некими заимствованиями. И даже это уже звучит абсурдным, потому что занимать практически негде, в долг уже никто не хочет давать. Проблема госдолга США системная и является следствием того, что страна десятки лет живет «не на свои». И это касается абсолютно всех американцев.
Штаты погрязли в долгах
Сегодня появились данные о том, что общий долг домохозяйств США достиг 17 триллионов долларов. Это долг обычных, простых американцев. Стоимость их автомобилей, мебели, электронной техники и жилья. Ипотечная часть в этом остатке, кстати, колоссальна и составляет 12,04 триллиона долларов. Даже несмотря на то, что финансовый кризис, вызванный ипотечным кредитованием, отбушевал по финансовым меркам не так уж и давно, в 2008 году.
Это и есть цена красивой жизни многих американцев, их аккуратные, красивые домики в пригородах, дорогие автомобили и внешняя успешность. На самом деле — за этим давно ничего уже нет. США разучились зарабатывать деньги, хотя когда-то умели это делать очень неплохо. США производят критически мало для страны с достаточно большим населением, что и сказывается на торговом балансе, дефицит которого колоссален. Огромная страна, якобы первая экономика мира, светоч демократии, светлый град на холме и все прочее практически сидит на шее у всего мира, который ее содержит. Власти США обеспечивают благосостояние страны и ее граждан… беря деньги в долг.
Спастись за счет других
Но, похоже, этому приходит конец. И дело даже не в близости дефолта, которого, скорее всего, удастся избежать. Дело в том, что мир больше не хочет содержать нахлебника-гегемона, разучившегося работать и ставшего неким глобальным паразитом. И чтобы протянуть еще какое-то время на существующей системе, США придется вплотную заняться Европой и другими странами глобального Запада.
Процесс «обезжиривания» союзников уже запущен и может пойти очень быстро. Потому что другими методами власти США решить проблемы своей страны не в состоянии.
США
Кризис
Деньги
Реклама
Реклама