Эксклюзив 16 мая 2023, 02:23 Из гегемонов в паразиты. США разучились зарабатывать, оказавшись на пороге дефолта «Голос Мордора»: мир больше не захочет содержать США, оказавшиеся на пороге дефолта tom coe / Unsplash

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США оказались на пороге дефолта, однако власти страны до сих пор не определились, как решить сложившуюся проблему. Некогда мощная в экономическом плане страна оказалась просто не в состоянии зарабатывать деньги, поставив под угрозу благосостояние рядовых американцев. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал «360», что Штаты уже запустили процесс «обезжиривания» своих союзников, ведь другими путями выбраться из кризиса им не удастся.

Далее — прямая речь.

Дефолт и шантаж

В США до сих пор никак не могут решить проблему государственного долга. Президент Джо Байден пытается уговорить республиканцев, но те упираются, шантажируя Белый дом возможным дефолтом. Уже появились идеи и вовсе повышать государственный долг США «волевым решением» одного только президента, без одобрения конгресса, или же вообще отдать этот вопрос полностью на откуп Федеральной резервной системе.

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Но вполне вероятно, что до дефолта не дойдет, потолок госдолга будет повышен, и ФРС снова включит печатный станок, вливая в экономику США деньги, обеспеченные некими заимствованиями. И даже это уже звучит абсурдным, потому что занимать практически негде, в долг уже никто не хочет давать. Проблема госдолга США системная и является следствием того, что страна десятки лет живет «не на свои». И это касается абсолютно всех американцев.

Штаты погрязли в долгах

Сегодня появились данные о том, что общий долг домохозяйств США достиг 17 триллионов долларов. Это долг обычных, простых американцев. Стоимость их автомобилей, мебели, электронной техники и жилья. Ипотечная часть в этом остатке, кстати, колоссальна и составляет 12,04 триллиона долларов. Даже несмотря на то, что финансовый кризис, вызванный ипотечным кредитованием, отбушевал по финансовым меркам не так уж и давно, в 2008 году.

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Это и есть цена красивой жизни многих американцев, их аккуратные, красивые домики в пригородах, дорогие автомобили и внешняя успешность. На самом деле — за этим давно ничего уже нет. США разучились зарабатывать деньги, хотя когда-то умели это делать очень неплохо. США производят критически мало для страны с достаточно большим населением, что и сказывается на торговом балансе, дефицит которого колоссален. Огромная страна, якобы первая экономика мира, светоч демократии, светлый град на холме и все прочее практически сидит на шее у всего мира, который ее содержит. Власти США обеспечивают благосостояние страны и ее граждан… беря деньги в долг.

Спастись за счет других

Но, похоже, этому приходит конец. И дело даже не в близости дефолта, которого, скорее всего, удастся избежать. Дело в том, что мир больше не хочет содержать нахлебника-гегемона, разучившегося работать и ставшего неким глобальным паразитом. И чтобы протянуть еще какое-то время на существующей системе, США придется вплотную заняться Европой и другими странами глобального Запада.

Процесс «обезжиривания» союзников уже запущен и может пойти очень быстро. Потому что другими методами власти США решить проблемы своей страны не в состоянии.