Мир 12 мая 2023, 23:19 Администрация Байдена испугалась вероятного дефолта Жан-Пьер: в Белом доме «очень обеспокоены» угрозой дефолта США Pixabay

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Угроза дефолта вызвала беспокойство в администрации президента США Джо Байдена. Но власти надеются, что смогут избежать такого развития событий. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Ее слова привел «Интерфакс».

«Мы все обеспокоены, очень обеспокоены этим. Надеемся, что до дефолта не дойдет», — сказала она.

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Ранее Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти перенесли переговоры по вопросу госдолга.

По словам американского президента, дефолт по государственному долгу США может привести к серьезным мировым проблемам, а страна понесет ущерб для своей репутации.

Бывший американский президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США ждет дефолт, если Белый дом откажется не станет сокращать государственные расходы.

Минфин США еще в январе принял решение перейти на жесткие меры в связи с достижением потолка государственного долга. Белый дом предложил подконтрольной республиканцам палате представителей увеличить этот показатель без каких-либо условий. В ответ законодатели предложили сократить объем расходов на постпанедмийную программу Байдена.