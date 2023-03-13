Эксклюзив 13 марта 2023, 16:02 «Попытка подстегнуть игроков». Индия присоединилась к потолку цен на нефть — правда или вымысел? Аналитик Юшков: не нужно доверять публикации Bloomberg об Индии РИА «Новости»

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Индия не будет нарушать направленные против России западные санкции, в том числе потолок цен на поставки нефти на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с «360» счел публикацию провокационной, цель которой — напугать участников нефтяного рынка.

Далее — прямая речь.

Я не доверял бы достоверности сообщения агентства Bloomberg. Здесь довольно странное и путаное изложение событий. И американские, и европейские регуляторы отдельно указывали в санкциях, когда прописывали потолок цены, что речи о запрете покупки нефти из России по какой-нибудь цене не идет.

Наоборот, они писали: если нефть дошла до покупателя и он приобретает ее в своем порту, например, то по какой бы цене он ее ни покупал, вторичных санкций по отношению к нему не будет.

Танкеры у нефтеналивной терминал перевалочного комплекса «Шесхарис» / РИА «Новости»

Запрет перевозки, а не покупки

Потолок цен не про то, что нельзя по какой-то стоимости покупать, а по какой-то можно. Суть в том, что перевозить нефть нельзя, если ее стоимость более 60 долларов за баррель. И страховать подобную перевозку тоже нельзя. Речь о запрете перевозки, а не покупки.

Поэтому каким образом Индия как покупатель может присоединиться или не присоединиться к потолку цен — не совсем понятно. Она в любом случае имеет право покупать нефть по любым ценам.

Другой вопрос, если Индия как бы присоединяется к потолку цены, вот тогда ее компании не должны перевозить российскую нефть либо страховать эту перевозку морским транспортом, если нефть стоит выше 60 долларов за баррель. Но, насколько мы видим, индийские компании и не перевозят топливо.

Танкеры «сумеречного» флота

В основном перевозками занимается тот самый «сумеречный» флот, который зарегистрирован в офшорах, на островах и так далее. Либо российские суда. Но это отдельный сегмент рынка уже образовался, который работает исключительно в серой зоне, перевозя российскую, венесуэльскую, иранскую нефть.

Индия приобретает сейчас российскую нефть на условиях, которые подразумевают доставку в их порт. Там уже индийские компании становятся собственниками этой нефти, поэтому они не касаются транспортировки, которая остается на российских компаниях.

Американцы просто последние несколько недель сильно активизировали свои усилия в попытке заставить всевозможных игроков исполнять санкции и сделать так, чтобы эти ограничения работали. Это попытка подстегнуть игроков, чтобы они вводили санкции, поскольку там никаких запретов нет.

Главная цель США — вселить страх

Американцы пытаются убрать все механизмы, с помощью которых Россия торгует, зарабатывает.

Мы видим, что, во-первых, они ездят по всему миру и пытаются перекрыть параллельный импорт, давят на Турцию, ОАЭ, Индию и Китай, чтобы те прекратили торговлю с Москвой даже по тем товарам, которые не запрещены санкциями, чтобы просто ударить по российской экономике.

Подобные публикации, я думаю, имеют примерно тот же характер. На самом деле Индия ничего не нарушает и ни к чему не присоединяется. Но напугать всех перевозчиков, в том числе и Россию, — такая цель статьи.