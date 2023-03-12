Мир 12 марта 2023, 21:12 Индия решила не нарушать потолок цен на российскую нефть — СМИ Bloomberg: Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Индия не будет нарушать введенные Западом санкции и станет придерживаться потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Индия не будет нарушать западные антироссийские санкции, в том числе потолок цен на поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель», — говорится в статье.

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Сообщается, что власти Индии разослали руководству банков и трейдерам письма требованием соблюдать эти ограничения. При этом официально страна ранее не заявляла, что поддержит введение потолка цен на нефть из России.

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По информации агентства, это произошло после совещания глав МИД стран — участниц G20 в Нью-Дели, где представители Индии провели «обстоятельные переговоры» с делегацией США и других стран. Последние остались довольны настроениями индийских властей, отметили авторы публикации.

Индия и Китай стали главными покупателями российской нефти после начала спецоперации на Украине. В начале 2022 года доля России в нефтяном импорте Индии достигала лишь 0,2%. А к декабрю эта цифра взлетела до 20%.