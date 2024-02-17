Мир 17 февраля 2024, 15:38 Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Британии Хуситы заявили об ракетном ударе по британскому танкеру в Аденском заливе Global Look Press

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Направлявшийся в Индию британский нефтяной танкер Pollux попал под ракетный обстрел йеменских хуситов при прохождении Аденского залива. Об этом со ссылкой на официального представителя вооруженной группировки Яхью Сари сообщил телеканал Al Jazeera.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», — заявил представитель хуситов.

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Никаких подробностей о причиненном судну ущербе он не привел.

Управление морских торговых операций Великобритании на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердило обстрел танкера в водах Красного моря в 130 километрах от порта Аль-Мухи.

«Судно атаковала ракета. Взрыв прогремел в непосредственной близости. Военные уже отреагировали. Экипаж и танкер находятся в безопасности», — указали в сообщении.

Госдеп США со ссылкой на данные действующих в Аденском проливе военных уточнил, что идущий под флагом Панамы танкер Pollux получил повреждение левого борта после попадания ракеты, выпущенной хуситами.

«Это еще один пример беззаконного нападения на международное судоходство», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море, обещая, что под удар попадут только сухогрузы, связанные с Израилем, который продолжает бомбить Газу. Но после они расширили список целей, включив туда корабли Великобритании и США, которые прислали авианосцы для охраны проходящих через Аденский пролив судов.

Как отметили журналисты Al Jazeera, удар по британскому судну произошел после ударов военных США по трем ракетным установкам хуситов, а также на фоне призыва министра иностранных дел королевства Дэвида Кэмерона к своему китайскому коллеге Вану И оказать давление на йеменскую группировку для освобождения свободного прохода судов в Красном море.

На этой неделе хуситы пообещали, что расширят число целей для ударов, если военная операция Израиля против сектора Газа не прекратится в ближайшее время.

В качестве потенциальных объектов для ракетных обстрелов в группировке назвали посольства и военные базы США и Великобритании.