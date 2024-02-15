15 февраля 2024, 07:48
Хуситы пригрозили усилить удары, если Израиль не прекратит операцию в Газе
ITV: хуситы пригрозили усилить удары, если Израиль не прекратит операцию в Газе
Движение «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что готовы к новой эскалации в Красном море, если Израиль не остановит военную операцию в Газе. Об этом сообщил телеканал ITV со ссылкой на представителя йеменских хуситов Мохаммеда аль-Бухайти.
«Если агрессия против сектора Газа не прекратится и „осада не будет снята“, произойдет „эскалация“, о которой „будет объявлено, когда придет время“», — передал телеканал слова аль-Бухайти.
Реклама
Он подчеркнул, что у хуситов есть много целей для атак, в том числе дипломатические миссии и военные базы США и Великобритании. Представитель движения добавил, что «Ансар Алла» готово наносить удары «везде».
Хуситы без раздумий бы нанесли удары по территории западных стран, если бы располагали ракетами и военными самолетами, подытожил он.
Члены «Ансар Аллы» с ноября прошлого года атакуют британские и американские корабли в Красном море. На фоне этого прервались цепочки поставок ряда товаров, в том числе чая.
США
Великобритания
Йемен
Реклама
Реклама