Мир 15 февраля 2024, 07:48 Хуситы пригрозили усилить удары, если Израиль не прекратит операцию в Газе ITV: хуситы пригрозили усилить удары, если Израиль не прекратит операцию в Газе US. Navy

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Движение «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что готовы к новой эскалации в Красном море, если Израиль не остановит военную операцию в Газе. Об этом сообщил телеканал ITV со ссылкой на представителя йеменских хуситов Мохаммеда аль-Бухайти.

«Если агрессия против сектора Газа не прекратится и „осада не будет снята“, произойдет „эскалация“, о которой „будет объявлено, когда придет время“», — передал телеканал слова аль-Бухайти.

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Он подчеркнул, что у хуситов есть много целей для атак, в том числе дипломатические миссии и военные базы США и Великобритании. Представитель движения добавил, что «Ансар Алла» готово наносить удары «везде».

Хуситы без раздумий бы нанесли удары по территории западных стран, если бы располагали ракетами и военными самолетами, подытожил он.

Члены «Ансар Аллы» с ноября прошлого года атакуют британские и американские корабли в Красном море. На фоне этого прервались цепочки поставок ряда товаров, в том числе чая.