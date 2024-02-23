Эксклюзив 23 февраля 2024, 16:59 Одноразовый предмет. Хозяева Кузьминова избавились от «обременительного актива» Блогер «Голос Мордора»: Россия не имеет отношения к гибели летчика Кузьминова

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Россия не имеет отношения к гибели летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный самолет. Смерть пилота могла быть выгодна его хозяевам, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Российские спецслужбы обвинить невозможно

Появилась информация, что предателю Кузьминову, угнавшему вертолет на Украину и подло убившему своих товарищей по экипажу машины, документы могли выдать власти Испании.

Косвенно на это указывает выбранная фамилия — Шевченко. Это как в американских фильмах, где русским дают известные фамилии типа Суворов, Жуков, Чехов и так далее. Испанцы хотели дать Кузьминову украинскую фамилию и выбрали первый подходящий вариант.

Оно и понятно — сошка не очень великая, чтобы морочить себе голову мощной операцией прикрытия. Звонок из ЦРУ испанцам — и те со всем средиземноморским рвением выполняют задачу. А если еще в сиесту позвонили, то вообще…

Кто убрал Кузьминова, мы узнаем нескоро. Если даже это исполнение приговора, то российские спецслужбы тут обвинить вообще невозможно.

Сейчас не только покупают и продают наркотики, но и размещают подобные заказы. Заказчик и исполнитель при этом вообще друг друга не знают, а цена вопроса не очень большая, учитывая, что Кузьминов не какая-то там сверхизвестная фигура.

Но скорее всего, Россия вообще не имеет к уничтожению Кузьминова никакого отношения. Убийц надо искать среди тех, кто его вербовал и обещал защиту и деньги. Это могут быть и украинцы, а могут и какие-нибудь американцы с британцами.

РИА «Новости»

Обременительный актив

Дело в том, что Кузьминов — предмет одноразовый. Единожды использовали, и он больше не нужен. Потому что сам по себе он меньше мелочи. Выполнил задание и больше никому не нужен. Скорее всего, и презирали его хозяева точно так же, как везде и всегда презирают предателей.

Но Кузьминов достаточно много знал, и кто знает — а вдруг он бы начал шантажировать хозяев, требуя еще денег тем, что заговорит? Такого допускать нельзя было ни в коем случае, и лучшее превентивное решение тут — просто избавиться от обременительного актива.

Главное управление разведки МО Украины

Если это сделали украинцы, то мог присутствовать и корыстный интерес — например, ему выплатили только часть обещанного, а другую часть решили присвоить. Ликвидация в данном случае тоже вполне укладывается в логику.

Но вообще вся эта история не очень приятна для предателей, особенно потенциальных. Они начнут задумываться, а стоят ли те полмиллиона долларов, небольшая, в общем-то, сумма, риска оказаться в итоге с простреленной головой, как Кузьминов? И вряд ли деньги тут выиграют.