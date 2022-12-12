Мир 12 декабря 2022, 21:09 «Хотят честной конкуренции». Призыв США допустить Россию на Олимпиаду объяснили желанием «увидеть русских» Депутат ГД Журова: США призвали россиян без флага на Олимпиаду из-за желания конкуренции Tirza van Dijk / Unsplash

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США призвали допустить к участию в Олимпийских играх российских спортсменов, но без национального флага. Глава американского Олимпийского комитета Сюзанна Лайонс отметила, что это необходимо для всех спортсменов. Советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала «360», что предложение можно объяснить желанием американцев более острой конкуренции на сореваниваниях.

Далее — прямая речь.

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Здесь есть несколько аспектов. Может быть, это абсолютно добрый умысел, потому что американцы хотят честной конкуренции. Соответственно, без России ее будет не хватать. В ряде видов спорта мы двигаем его вперед, мы создаем серьезную конкуренцию. Вот поэтому и тем же американцам хотелось бы видеть наших спортсменов.

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РИА «Новости»

В теннисе, кстати, до сих пор не ограничивают наших спортсменов от выступления в турнирах, наоборот, даже штрафуют тех, кто их не допускает. В этом отношении есть еще понимание одного важного момента, если мы говорим про спортивную составляющую игровых видов спорта. Если сейчас даже в нейтральном статусе мы не начнем проходить квалификационные соревнования, даже если гипотетически к 2024 году нас допустят, например, с флагом, то какую-то другую страну придется убрать из списка отобравшихся.

РИА «Новости»

Но это же невозможно, это тоже не по-спортивному, она же (другая страна — прим. ред.) не виновата была в том, что сейчас Россию не допускают, а потом допустили. С какой стати она будет уступать эту преференцию нам. Поэтому, в зависимости от вида спорта, пора уже начинать отборочные турниры, включать туда Россию.

РИА «Новости»

Но вместе с этим стоит также понимать, что они (американцы — прим. ред.) могли иметь в виду, что «мы сейчас хотим допустить русских, а дальше, как всегда, выкатим полный список условий». Например, как это делало ВАДА. Неоднократно мы выполняли все пункты, все условия, а в последний момент нам говорили, что осталось еще отказаться и от страны, тогда вы точно поедете. Хотя тоже не факт, что они смогут это гарантировать. Так что мы можем только гадать, что это за такая затея.