Важное 12 декабря 2022, 14:53 США выступили за участие россиян на Олимпиаде без флага Глава USOPC Лайонс выступила за участие россиян на Олимпиаде без флага РИА «Новости»

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Сборную России нужно допустить к участию в Олимпиаде-2024. При этом спортсмены могут выступать без своего флага. Такое заявление сделала глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс, сообщило РИА «Новости».

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для движения», — заявил она.

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В начале декабря саммит Международного олимпийского комитета (МОК) решил оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских спортсменов из-за украинского конфликта.

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Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что страна рассматривает возможность участия сборной на грядущих Олимпийских играх.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев, в свою очередь, отметил, что дальнейшие ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов могут спровоцировать раскол в олимпийском движении.