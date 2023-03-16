Мир 16 марта 2023, 18:31 Закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет приняли во Франции Премьер Франции Борн объявила о принятии закона о повышении пенсионного возраста до 64 лет Unsplash

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Законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет утвердили во Франции, об этом на заседании Национального собрания объявила премьер-министр Элизабет Борн. Ее слова привело РИА «Новости».

Резонансный документ, вызвавший волнения в стране, приняли без голосования парламента. Депутаты Нацсобрания во время обращения Борн пытались ее перекричать, из-за чего премьер-министру пришлось сильно повысить голос.

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«Мы не станем рисковать нашим будущим из-за многочасовых дебатов. В данный момент Франции необходима эта реформа, она является плодом компромисса, который поддержали представители обеих палат парламента. Я беру на себя ответственность за это», — сказала она.

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Около здания Национального собрания собрались несколько сотен протестующих, которые призывают президента Франции Эммануэля Макрона покинуть свой пост.

На место прибыли полицейские, они пытаются сдержать протестующих и не позволить им приблизиться к зданию Нацсобрания.