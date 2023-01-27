Мир 27 января 2023, 18:42 Студенты недоедают, а взрослые возвращаются к мамам. Кризис сокрушает Великобританию Экономист Разуваев: британцам остается только терпеть кризис Unsplash

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Британские студенты могут оказаться без дипломов из-за роста цен: теперь им приходится много работать, чтобы покрыть расходы даже на базовые потребности, так что времени на учебу не остается. При этом студенты уже недоедают и максимально экономят буквально на всем, как, в принципе, и население страны: многие вынуждены возвращаться в родительские дома вместе с женами и детьми.

Британские студенты недоедают

В Великобритании студенты недоедают из-за роста стоимости жизни, сообщил The Guardian. Проведенное для Sutton Trust исследование показало, что почти четверть из тысячи опрошенных учащихся не смогут получить диплом из-за финансовых трудностей. Около половины студентов попросили помощи у родителей.

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Тем временем каждый третий из семей рабочего класса заявил, что родственники тоже сокращают расходы, в том числе на еду. Так что у представителей неблагополучных или бедных семей попросту не у кого просить денег.

Один из студентов рассказал журналистам, что ест лишь дважды в день и экономит на продуктах. При этом он работает, чтобы оплачивать свои счета, и получает стипендию.

«Рост стоимости жизни вызывает у меня беспокойство и стресс, поскольку теперь мне пришлось пожертвовать временем на учебу, чтобы найти работу и обеспечить себя финансово. Совмещение университета и работы влияет на мою учебу. Я из семьи с низким доходом, поэтому у меня нет возможности просить у родственников финансовую поддержку», — подчеркнул собеседник The Guardian.

РИА «Новости»

Помощь британским студентам

Некоторые студенты обращаются за помощью к учебному заведению. Однако, по их словам, получить средства от университета непросто: нужно предоставить множество документов, включая банковские выписки за несколько месяцев, и долго ждать ответа. То есть для экстренной ситуации этот формат поддержки не подходит, уверены учащиеся.

Председатель Sutton Trust Питер Лэмпл назвал ситуацию «скандальной». Он призвал правительство срочно пересмотреть объем финансирования и помощи студентам.

Инфляция в Великобритании сегодня находится на одном из самых высоких уровней за последние 40 лет.

Проблемы взрослого населения Великобритании

От роста стоимости жизни страдает не только молодежь, но и взрослое население. Так, офисный работник пищевой промышленности из Солфорда по имени Марк рассказал The Guardian, что в июле 2022 года встал в тупик. Тогда его арендодатель решил повысить плату за жилье почти вдвое.

«Он сказал, что предложит „щедрый“ вариант — повысить [арендную плату] с 800 до 1400 фунтов стерлингов с октября. Тогда одни только коммунальные услуги обходились мне примерно в 500 фунтов в месяц», — подчеркнул британец.

Когда Марк понял, что аренда другого жилья не обойдется дешевле, он попросту отказался от дома с четырьмя спальнями и перевез жену и троих детей на чердак в доме своей матери.

«Мне пришлось занять 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы сделать чердак пригодным для жилья. Я установил окна, душ, сантехнику и электрику. Жить с мамой — не то, чего я хочу в свои почти 40 лет, но в противном случае мне пришлось бы перестать есть только для того, чтобы оплачивать расходы на жилье, которые, если бы мы остались, составляли бы 2200 фунтов стерлингов в месяц», — поделился мужчина.

РИА «Новости»

Причины кризиса

Экономическая ситуация в США, Великобритании и ЕС имеет много общего, рассказал «360» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он напомнил, что в пандемию напечатали много денег — на покрытие бюджетного дефицита, на борьбу с коронавирусом.

«Когда это было сделано в 2008 году, во время кризиса Lehman Brothers, инфляции не было. В этот раз инфляция случилась. Ничего. Пошел на Западе подъем ставок. В принципе монетарную инфляцию через подъем ставок можно победить, но тут случился кризис России, санкции, контрсанкции, скачок цен на энергоносители. Это инфляция издержек. Ее победить ставкой практически нельзя, слабо влияет», — объяснил Разуваев.

Соответственно, по его словам, иностранцам остается только перетерпеть. При этом, подчеркнул экономист, у Великобритании ситуация не так плоха, как у других европейских стран. Ведь у Соединенного Королевства остался фунт стерлингов.

«Но на самом деле — терпеть. И больше ничего. Такова их участь и судьба», — заключил Разуваев.