Мир 07 апреля 2024, 18:47 Геноциду в Руанде — 30 лет. Чем обернулась кровавая расправа над тутси Исполнилось 30 лет со дня начала геноцида против тутси в Руанде Stringer / Xinhua / Global Look Press

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Ровно 30 лет назад в Руанде началось массовое истребление представителей этнической группы тутси. Оно продолжалось всего 100 дней, но за это время погибли около миллиона человек — до 20% всего населения страны. Кто и почему истреблял тутси, и чем все закончилось — в материале «360».

Предыстория

Самая многочисленная этническая группа Руанды — хуту. Сейчас они составляют 84% населения страны. И хуту, и тутси жили на этой территории столетиями. Хуту обитали в районе Великих Африканских озер с I века, в XV веке их покорили тутси.

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Исторически хуту были сосредоточены на земледелии, а тутси считали почетным заниматься скотоводством. Обе группы говорили на языках руанда и рунди (группа банту). Тутси считались аристократией, основой армии. Однако к моменту геноцида между хуту и тутси практически исчезли как языковые, так и культурные различия. Считается, что хуту ниже ростом и более темнокожие, а тутси — самые высокорослые в Африке, но из-за смешанных браков и эти различия со временем начали стираться. Но все это не помешало хуту жестоко уничтожать соседей.

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Версальский договор, завершивший Первую мировую войну в 1919 году, подразумевал, что руандские земли (тогда они назывались Руанда-Урунди) отходят к Бельгии, которая обязалась развивать их и подготовить к независимости. Однако на деле Бельгия нещадно эксплуатировала Руанду-Урунди, грабила ее природные богатства и насаждала расслоение в обществе, закрепив разделение населения на группы. Как у хуту, так и у тутси были свои права и обязанности. Жесткая дифференциация способствовала формированию этнически ориентированных политических партий. В конце 1950-х на выборах в местные советы победили хуту. Во время голосования их сторонники развязали массовые беспорядки, в результате которых тысячи тутси погибли, еще сотни тысяч бежали из страны.

В 1962 году участники спецсессии ООН приняли решение о ликвидации бельгийской власти над Руанда-Урунди. Образовалось два независимых государства: Руандийская республика и Бурунди. Хуту в Руанде признали «демократическим большинством». Дискриминация тутси с тех пор стала постоянным явлением.

В 1990 году началась гражданская война правительства хуту с Руандийским патриотическим фронтом (РПФ), в основном состоявшим из беженцев-тутси и их потомков. РПФ возглавлял Поль Кагаме. Организация ставила перед собой задачу возвращения беженцев и демонтажа политической системы. В конце концов отряды РПФ вторглись на территорию Руанды.

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Условия перемирия, заключенного в 1993 году, подразумевали создание коалиционного правительства. Однако многие хуту были недовольны и считали это уступкой врагу. Представителям тутси активно приписывали стремление восстановить монархию и поработить хуту.

На этом фоне в 1994 году и совершались массовые убийства тутси.

Геноцид и его последствия

Истребление, позже признанное геноцидом, осуществлялось по приказу политической элиты хуту. «Грязную работу» делали армия, жандармы и группировки экстремистов, которых поддерживали власти.

В апреле самолет с президентами Бурунди и Руанды сбили на подлете к столице Руанды Кигали. Все, кто был на борту, погибли. С этого начался открытый конфликт. Полицейские, солдаты и ополченцы быстро расправились с главными политическими и военными фигурами среди тутси и приступили к массовым убийствам. Хуту призывали вооружаться, избивать, убивать и насиловать тутси и отбирать их имущество.

Через два дня после крушения самолета стало известно о формировании нового правительства. Формально оно было коалиционным, фактически же полностью состояло из радикально настроенных представителей хуту и сосредоточилось исключительно на геноциде. Убийства были крайне жестокими — с пытками, унижениями, часто — сексуальным насилием на глазах у семьи. Под горячую руку попадали и члены смешанных семей. Экстремистам негласно содействовали даже представители церкви. СМИ также разжигали ненависть к тутси. Людей призывали убивать соседей, а тех, кто отказывался, уничтожали.

Из-за того, что внутреннюю оппозицию сразу уничтожили, а миротворцам по закону запретили применять силу, кроме как в случае самообороны, сопротивления геноциду практически не было. Но он изначально не затронул территории, контролируемые РПФ. Армия Кагаме в итоге и положила конец беспределу.

Поль Кагаме / РИА «Новости»

Она перешла в наступление еще в апреле и постепенно занимала новые территории. Когда под ее контроль перешли четыре провинции, временное правительство Руанды попыталось поднять население на борьбу с РПФ. Боясь возмездия, многие хуту бежали в Танзанию.

Наконец 14 июля отряды Руандийского патриотического фронта установили контроль над страной. Геноцид прекратился. Поль Кагаме объявил о создании нового правительства и стал вице-президентом.

Последствия той страшной сотни дней сказывались годами. Из-за огромного количества жертв и разрушения инфраструктуры сильно пострадала экономика, из-за массовых изнасилований произошел всплеск заболеваемости СПИД. Обстановка в районе Великих Африканских озер до сих пор остается напряженной из-за конфликтов хуту и тутси.

А 7 апреля теперь стало Международным днем памяти о геноциде в Руанде.

Самое печальное, что и сам геноцид не ушел в историю. По данным ООН, под это определение попадают действия Израиля в секторе Газа. В анклаве каждый день гибнут десятки людей, более миллиона жителей лишились домов, больше половины находятся на грани голода. И пока конца и края не видно.