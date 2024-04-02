Мир 02 апреля 2024, 20:44 Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов Доклад Всемирного банка и ООН: 75% жителей Газы стали вынужденными переселенцами РИА «Новости»

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Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов, больше половины находятся на грани голода. Такие данные следуют из доклада Всемирного банка и ООН.

Согласно статистике Всемирного банка и ООН, 75% населения анклава стали вынужденными переселенцами. Более половины оставшихся в Газе палестинцев голодают.

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Действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида, об этом говорится в докладе ООН. Представители Израиля в обсуждении доклада не участвовали, но в итоге отказались принимать материал.

Совбез ООН 25 марта принял резолюцию по прекращению огня в секторе Газа на месяц Рамадан. За нее проголосовали 14 стран, США воздержались, но не стали накладывать вето на это решение.