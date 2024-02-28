Мир 28 февраля 2024, 16:19 Фейк: в России приняли временный запрет на экспорт бензина из-за атак ВСУ на НПЗ Украинские каналы вбросили фейк о причине ограничения экспорта бензина в России РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы распространили очередной антироссийский фейк. На этот раз авторы вброса заявили, что Россия на полгода запретила экспорт бензина после серии атак ВСУ на НПЗ, расположенные на территории страны. В действительности решение о временном запрете экспорта с попытками атак противника никак не связано.

Фейк

Информация о том, что Россия запретила экспорт бензина на полгода якобы после атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, появился в украинских Telegram-каналах.

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Авторы этих сообщений, вероятно, хотели придумать какой-то повод для «гордости» за действия украинских военных, терпящих неудачу за неудачу на поле боя, и решили извратить данные о временном запрете экспорта и преподнести их в таком ключе.

Правда

В действительности временное ограничение на экспорт бензина вызвано совершенно другими причинами. Решение об этом приняли на фоне двухнедельного непрерывного роста биржевых котировок бензина и дизельного топлива, указывала ранее «Российская газета».

Издание обратило внимание, что меру можно считать превентивной, так как в розницу рост цен еще не ретранслировался. Дело в том, что сезон низкого спроса на топливо традиционно заканчивается весной, после чего потребление бензина начинает расти. Этот фактор вместе с ростом биржевых котировок мог привести к резкому подорожанию бензина и дизельного топлива на заправках.

Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С предложением о введении временного запрета на экспорт бензина к главе правительства Михаилу Мишустину ранее обращался вице-премьер Александр Новак, сообщал РБК.

По данным издания, в письме от 21 февраля он отмечал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

Чтобы нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты, нужно принять меры, которые способствовали бы стабилизации цен внутри страны, отметил Новак, приведя данные мониторинга на топливном рынке.

Таким образом, информация о том, что в России на полгода запретили экспорт бензина якобы из-за серии атак ВСУ на НПЗ, недостоверна. Эта мера по временному ограничению обусловлена экономическими причинами, связанными с балансировкой цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке страны.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.