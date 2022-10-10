США высмеяли попытки Европы переключиться на зеленую энергетику | 360°

Мир 10 октября 2022, 22:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Европа в мечтах о зеленой энергетике зашла в тупик. Вины политиков здесь больше, чем экономистов Экономист Разуваев: зеленая энергетика не может заменить традиционную РИА «Новости»

Читать 360tv в

В США высмеяли попытки Европы переключиться на зеленую энергетику. По словам журналиста The New York Times, это показуха. На деле же европейские государства попросту не в состоянии полностью перейти на возобновляемые источники энергии. С этим согласны и российские специалисты. Он уверены, дело в том, что Европой давно управляют политики, но не экономисты.

Нулевые шансы Европы

Американский журналист Томас Фридман в колонке для The New York Times высмеял и назвал показухой попытки Европы перейти к зеленой энергетике. По его словам, все это время немцам сходила с рук несбыточная мечта о зеленой энергии, потому что президент России Владимир Путин продавал им дешевый газ. И это компенсировало разницу.

Реклама

«В Европе делали вид, а Путин это скрыто поощрял, что они могут вот так запросто отказаться от энергетики с масштабными выбросами в пользу возобновляемых источников», — подчеркнул Фридман.

Реклама

Журналист добавил, что, пока европейские государства не обеспечат стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами за минимальную стоимость, все их планы по переходу на возобновляемые источники энергии можно считать показухой.

«Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и [наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», — отметил Фридман.

РИА «Новости»

Европа забыла про экономику

Руководства стран Евросоюза полностью исключили экономистов из политического процесса, что станет непреодолимым препятствием при переходе на новый этап. Об этом «360» рассказал политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

«В руководстве европейских государств совершенно нет экономистов. Соответственно, их голос не слышен. Поэтомпу перейти к желаемому состоянию зеленой энергетики, когда все экологически чисто, безопасно и дешево, в один шаг не получается. Этот шаг — пропасть, в которую Европа сейчас „удачно“ падает», — пояснил он.

По его словам, переход к зеленой энергетике базируется на первом и главном шаге — изобрести достаточное количество источников зеленой энергии, которые будут дешевы. И как только они начнут на практике производить эту энергию, их стоит масштабировать.

«Планомерно, шаг за шагов, год за годом. И тогда, естественно, если зеленая энергетика будет дешевле обычно, не экологичной, не зеленой, то она сама автоматически вытеснит другую. Но политические лозунги превалируют над экономическим смыслом, а экономику не обманешь. Собственно, поэтому Европа с зеленой энергетикой при вот таком мировом политическом шторме попала в тупик, в жесточайший энергетический кризис», — подчеркнул Змиев.

РИА «Новости»

Модная игрушка Европы

Экономист Александр Разуваев назвал зеленую энергетику модной игрушкой Европой, которая не может заметить традиционную.

«ЕС заказал у американских инвестбанков исследование: если какая-то альтернатива нефти. Очень надеялись, что есть. Выяснилось, что серьезно альтернативы нет. Соответственно, придется заниматься энергосбережением и так далее», — подчеркнул Разуваев.

Нынешние руководители ЕС сделали ставку на возобновляемые источники энергии, но она себя не оправдала .

0 0 0 0 0 0