Зеленая энергия в будущем станет дешевле других видов топлива

Производство солнечной и ветряной энергии через несколько лет будет дешевле стоимости энергии от угля и газа. Однако эксперт заявила об отсутствии амбиций у российских властей на этом рынке.

«Если мы говорим о какой-то перспективе развития ветряной и солнечной энергетики в России, то через несколько лет они будут все равно дешевле, чем остальные виды топлива. На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления. Поэтому стоит развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу», — сообщила РИА «Новости» старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина.

Однако в российских госпрограммах предоставлены незначительные меры поддержки солнечных и ветряных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По ее мнению, развитие этих источников энергии будет происходить благодаря малому и среднему бизнесу.

«Малый и средний бизнес платит больше всего за энергию, до 11 рублей за киловатт-час. То есть, если можно поставить солнечные панели и платить 4-5 рублей Киловатт-час, то это выгоднее сделать. Есть также возможность объединяться в кооперативы и опять же поставить свои небольшие станции ВИЭ», — сказала Ланьшина.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российское правительство решило урезать объем новой программы поддержки ВИЭ на 22%, с 400 миллиардов до 313 миллиардов рублей, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции.