Мир 13 января 2023, 22:30 Европа купила рекордное количество топлива. Так она готовится к запрету на нефтепродукты России Экономист Корнеев: Европа снова наказала себя антироссийскими санкциями РИА «Новости»

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Европейские страны импортировали рекордное количество дизельного топлива в декабре. Настолько сильно они спешили обеспечить себя энергией в преддверии запрета на ввоз российских нефтепродуктов. Тем не менее специалисты считают, что ощутить последствия новых санкций европейцы смогут уже весной.

Рекордные закупки топлива

Согласно анализу компании Refinitiv, импорт дизельного топлива в Европу в декабре вырос до рекордных 8,2 миллиона тонн, пишет Politico. До начала спецоперации Россия поставляла более половины импорта ЕС. При этом речь идет о топливе, которое жизненно важно для автотранспорта, поездов, судов, а также для промышленного и сельскохозяйственного оборудования.

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Тем временем с 5 февраля ввоз российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, будет запрещен в рамках антироссийских санкций. В то же время европейские власти переживают, что им не хватит топлива в разгар зимы. Ведь потребители уже страдают от высокой инфляции, а промышленность успела ощутить на себе заоблачные цены на энергоносители. Рекордные закупки призваны снизить риски наступления кризиса. И в ближайшем будущем он действительно маловероятен, считает ведущий аналитик Refinitiv Радж Раджендран.

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«Сложности могут возникнуть весной, во втором квартале. Если запасы [дизеля] значительно сократятся, это окажет огромное давление на цены», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Рост рисков для европейских компаний

Момент, когда купленные Европой запасы топлива кончатся, настанет в любом случае. Об этом «360» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Сейчас европейские покупатели будут вынуждены переориентироваться на других поставщиков. Например, на Индию, которая очень хорошо развила в 2022 году и имеет все шансы развить в 2023 году свою экспортную составляющую, включая нефтепродукты. Индия покупает в том числе российскую нефть, перерабатывает ее и те продукты, которые не нужны внутреннему рынку, <…> отправляются на экспорт», — пояснил он.

Теперь индийские заводы получили возможность увеличить нагрузку и благополучно пользуются ситуацией. Тем временем ЕС создает своими действиями предпосылки для дефицита и увеличивает риски для собственных компаний.

РИА «Новости»

Отчет Европы перед Вашингтоном

Европе — явный дефицит нефтепродуктов. Такое грубое вмешательство в рыночные отношения прямыми запретами или потолками цен ни к чему хорошему не приводит, рассказал экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

«Понятно, что прежде чем каким-то образом попытаться нанести по нам удар, они определенные запасы у себя создавали для того, чтобы самим на этом деле сильно не прогореть. Они же понимают, что прогорели на газе. <…> Поэтому пытались накопить как можно больше нефтепродуктов, чтобы <…> отчитаться о том, что ввели потолок цен. <…> При этом попытались как-то пережить самый тяжелый период», — пояснил он.

По его словам, для поиска новых поставщиков нефтепродуктов Европе нужно время. И в этом случае Запад также наказывает сам себя, ведь закупая топливо, например, у Индии, европейцы фактически приобретают российскую продукцию.

«Это такой симулятор экономики, смешанной с политикой. Они вроде всем говорят, что пытаются наказывать Россию, на самом деле они больше наказывают себя, но отчитаться же им надо перед хозяевами в Вашингтоне, как и держать лицо перед своими избирателями», — отметил Корнеев.

Он подчеркнул, что обычных жителей Европы это все не волнует. Им нужно просто каждый раз оплачивать счета, в том числе за энергию.